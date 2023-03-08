从机构改革和新人事 看中国稳经济策略

来源：台湾《工商时报》

工商社论

中国正在召开“两会”（全国人大和政协会议），从已公布的政府工作报告看，稳经济增长无疑是新一届政府最重要的任务。虽然中国疫情逐渐缓和，防疫措施也陆续松绑，但国际局势和内部问题错综复杂，如何抽丝剥茧，将经济带回疫情前的正常成长轨道，高度考验着新政府团队的治理和应变能力。

本次“两会”有四个观察重点：机构改革、人事安排、经济政策，以及保障社会安全。事实上，这四个议题环环相扣，牵一发动全身，更加凸显本届“两会”重要性。其中，机构改革反映了中国发展过程中，政府组织在政策推动上所遭遇的问题和挑战，影响最为深远。

根据中国国务院秘书长肖捷7日在全国人大二次会议提出的国务院机构改革方案，在13项改革项目中，有三项最值得关注。首先是组建国家金融监督管理总局，统筹并重新划分“一行两会”（人行、银保监会、证监会）的职权，且不再保留银监会，证监会则划入国务院直属机构。这也意味着，机构改革方案经人大会议通过后，“一行两会”将走入历史，金融监管部门正式迈入“一行一局”的时代。

过去中国金融监管行政部门“一行三会”的分工过于细微，在上一波2018年的机构改革中，将职权部分重叠的银监会和保监会合并为银保监会，但上次改革后，“一行两会”仍存在许多叠床架屋或权责不清的问题。例如，理应是货币政策独立机构的人行，却肩负监管金融集团和保护金融消费者权益的任务。另一个怪象是，人行在地方分行均设有营业部门，似与全球央行的职责相左。

另外，中国证券发行全面实施注册制之后，证监会职责大幅缩减。上述因素，促成中国领导人在时隔五年之后，决定再次进行金融监管部门改革，以统一事权，并理顺相关机构分工。

其他两项重要的机构改革项目，均与中美竞争的背景有关，即重新组建科技部，以及新设国家数据局。前者过去主管工作广泛，改革后，新科技部将“健全新型举国体制”，更专注于科学和技术的自主发展、优化科技链管理、促进科技成果转化、国家实验室建设，以及科技人才的培养等。之前科技部负责的农业科技、高新技术园区的规划和建设，以及吸引海外人才等工作，则划入其他部委。

国家数据局的设立，与过去几年中美资讯安全的较量息息相关，也牵动近年中国网络业、证券等资本市场的发展。根据改革方案，数据局将统筹数据资源的共享和开发利用，统筹推进数位中国、数位经济的规划和建设。该部门将由发改委管理。

在机构改革底定后，人事安排是另一大焦点，两项齐备之后，方能启动稳经济的列车。在经济政策方面，“政府工作报告”罗列出今年八项具体工作重点，其中，扩大内需被列为今年最优先和最重要的工作，原因在于全球经济低迷影响中国出口，同时投资难以提振，因此要拉动经济成长只能更依赖内需消费。

扩大内需除了国务院在政策面上统筹规划指挥，执行面涉及许多部委和下属单位，以及各层级地方政府，这些单位彼此之间需要做好政策的纵向和横向联系。从部委看，发改委、人行、商务部、工信部、文旅部等，扮演较重要的角色。因此，督导这些部委的总理、副总理，以及相关部委的首长，就显得格外重要。

其中，发改委主任何立峰可望接替刘鹤，升任分管金融和工业的副总理。在当前中国因房债危机推升金融风险，且货币政策因欧美升息而进退维谷之际，何立峰此时接下这个重要职务，以他的资历和背景，对上可以精准拿捏高层领导人的财经决策方向，对下也有能力做好跨部委的协调和政策推动。

发改委负责拟订宏观经济和社会发展政策，被外界称为“小国务院”，何立峰在发改委任职九年，对中国经济情势自是全盘掌握，随着新政府上路拼经济、扩内需，何立峰在金融和工业领域当能发挥所长。另外，即将接任国务院总理的李强和常务副总理丁薛祥，由于过去没有担任国务院领导工作的经历，预料新政府上路初期，将高度倚重何立峰的经验，度过新团队磨合期。