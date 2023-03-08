大陆对台政策将继续“软硬兼施”

来源：中时电子报

作者：朱松岭

中国国务院总理李克强5日在第十四届全国人大一次会议上作2023年政府工作报告。从其中涉台表述来看，大陆围绕和平推动祖国统一，“软硬兼施”的对台工作方针政策将继续稳定延续。

回看大陆过去5年的对台工作，坚持贯彻实施新时代解决台湾问题的总体方略（以下简称总体方略），推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程一直是中心任务。而在此外，还有两个基本要点：第一是斗争。斗争分为两个部分，一是跟岛内“台独”分裂势力做斗争，坚定反对“台独”，促进国家统一进程；二是反对外来势力干涉，今年的政府工作报告中专门加上了“重大”二字，说明大陆方面感认到，过去5年外来势力干涉台湾问题的频度增加、力度加强，甚至出现了干涉台湾问题的重要政治人物、重大涉台事件、重要影响问题。

第二个基本要点，是持续推进两岸经济文化交流合作，应该说，尽管因为民进党当局的阻挠及疫情的客观影响，导致疫情防控期间两岸直接的交流减少，但是通过线上线下相结合方式推进两岸交流的步伐一直在前进，两岸交流没有断、没有停，也不能少。

以上述“一个中心”、“两个基本点”为组成部分，构成了过去5年大陆对台工作的主线。围绕这一主线，大陆对台政策表现出稳定性和可预期性，传递出希望两岸关系和平发展、祖国和平统一的明确政策目标。

跟去年相比，今年的报告将“反独”和“促统”直接并提，将两项工作齐头并进推进，既治标又治本，这也是大陆全面贯彻落实总体方略的必然之举。“反‘独’”是为了“促统”，“促统”必然要“反‘独’”，两者相辅相成。大陆始终坚持做好反对“台独”的充分准备，目的是从根本上维护和平统一的前景、推进和平统一的进程。

具体来看，一是，大陆已将“反独”视作当前对台工作中最重要的内容之一。去年，大陆发表的第三份台湾问题白皮书《台湾问题与新时代中国统一事业》，作为总体方略的重要文件明确指出，民进党当局的谋独行径导致两岸关系紧张，危害台海和平稳定，破坏和平统一前景，挤压和平统一空间，是争取和平统一进程中必须清除的障碍。这充分说明，强调“反独”是贯彻总体方略的重要任务。

二是，大陆当前对“促统”工作的安排已进一步明确。总体方略中最关键的核心问题就是“解决台湾问题”。“坚定反‘独’促统”的表述亦可见于去年的中共二十大报告。大陆要解决台湾问题，就是为了实现国家的完全统一，要贯彻实施总体方略，必然要促进国家统一进程。把坚定“促统”写进政府工作报告，是对中共二十大报告的具体落实，是对总体方略的具体实施。

此外，在对台工作建议部分，今年的报告较去年未提及“坚决反对外部势力干涉”，而特别新增了“完善增进台湾同胞福祉的制度和政策”和“推动两岸共同弘扬中华文化”两项论述。对于这样颇受外界关注的新表述，首先需注意，建议部分内容主要针对的是政府工作部门，尤其是涉台部门应该怎么去做工作，报告一旦获得全国人民代表大会的通过，建议就会成为今年的工作任务，就需要去落实和完成。

再仔细观之，可发现报告中的建议重点落在三个领域：第一，促进两岸经济文化交流合作。一是经济交流合作，二是文化交流合作，领域很清楚，目标很明确。第二，完善增进台湾同胞福祉的制度和政策，也将成为接下来政府涉台部门要做的工作。要做好两岸融合发展，就需要落实好在陆台胞台企同等待遇的各种措施、制度和政策。经过长期的实践，两岸融合发展的制度和政策，不少已经制定实施。随着形势的变化，相关政策在发挥为台湾同胞增进福祉功能的同时，也出现了需要改进和完善的地方。第三，推动两岸共同弘扬中华文化，同心共创复兴伟业。这也是中共二十大报告中明确提出的任务。

纵观今年大陆政府工作报告，通过其涉台内容表述，可感觉到大陆方面对总体方略最终实现的强烈信心和决心。其中对台工作的建议，清晰、具体，可期待之处在于：第一，两岸交流合作有看点。在疫情防控进入新阶段之后，两岸民众期待交流互动，两岸交流或将出现疫情后的新局面，经济和社会领域的交流更值得关注。第二，两岸融合发展有看点。尤其是，完善增进台湾同胞福祉的制度和政策方面，应该有值得期待之处。第三，两岸在共同弘扬中华文化方面，应该有亮点出现。相信在疫情之后，大陆推动两岸和平发展、推进和平统一进程会有条不紊地推进，新时代解决台湾问题的总体方略也将进一步全面贯彻实施。

作者为北京联合大学台湾研究院教授