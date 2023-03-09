中国有意整治高价聘金的婚俗以提升生育率

来源：彭博社

中国为提高低迷的生育率所做的最新尝试是整治高价聘金的婚礼习俗。

“彩礼”是一种中国一项传统婚俗，准新郎向女方家庭支付“彩礼”，既表现诚意，也展现财力，在这个重男轻女的国家，也可作为对女方家庭多年抚养女儿的补偿。腾讯在2020年对1846名居民的调查显示，中国近四分之三的婚姻涉及“彩礼”。“彩礼”可达数万美元，是其家庭年收入的数倍。

政府并非首次整治高价“彩礼”，今年就出现在一份推进乡村振兴重点工作的文件中，是连续第三年，随着中国急于扭转人口下降趋势，现在又有新的整治行动。

在中国公布60年来首次的人口减少后不到一个月，国家卫健委人口家庭司司长鼓励地方政府采取“大胆创新”的措施来鼓励生育。年轻人越来越结不起婚，尤其是在经济增长放缓的情况下，被视为结婚及生子人数双双减少的主要原因之一。

河北省1月份推行婚俗改革工作，要遏制高价彩礼和低俗婚闹等婚嫁陋俗。江苏省一个县上个月启动了一项寻找“最美丈母娘”活动，亦即不要求男方提供高价彩礼的女方母亲。江西某镇的未婚女青年2月份签署“抵制高彩礼承诺书”，该省省会南昌在国际妇女节举办集体婚礼，标榜“不要彩礼要幸福”。

最近一系列其他政策变化反映中国提高生育率的决心。官员们正上调对新生儿的补贴，提倡为劳工提供婚假，甚至放宽规定允许没有结婚证的父母为他们的孩子上户。

约翰霍普金斯大学社会学教授Feinian Chen说，除非解决性别不平等等根深蒂固的问题，否则几乎没有希望扭转出生率下降的趋势。由于女性仍然被认为是主要的家庭照顾者，生更多孩子或生孩子的机会成本实在太高。