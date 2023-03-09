非农报告显出轻微强势 就将为美联储加大升息步伐开绿灯

来源：彭博社

作者：Steve Matthews

美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，是否恢复到大幅度加息不仅仅取决于周五的就业报告，但经济学家认为，这个数据哪怕只显示出一点点强势就足够了。

决策者将仔细研究2月份非农数据中的三个关键指标：新增就业人数、薪资增长和失业率。如果这些数据都表明劳动力市场强劲，或许只要稍微强于预期，就将是美联储以更大幅度加息的绿灯，从而可能降低下周发布的通胀报告的悬念。

彭博新闻社调查的经济学家预测，2月非农就业人数增加22.5万。虽然这只有1月份惊人增幅的一半左右，但如果公布的数字大致处于或高于这个水平，将证实美国经济依然强劲，并且正在以强劲的速度增加就业，这与政策制定者希望以低于趋势水平增长、从而缓解价格压力的愿望背道而驰。

“数字越强，再加速的风险就越大，” 美国银行的美国经济负责人Michael Gapen表示。他认为，非农就业人数对美联储来说是最重要的指标，因为它显示了“当前的势头如何”，而失业率和薪资数据略微有些滞后。

鲍威尔本周在为期两天的国会作证期间表示，转向更快的步伐将基于“整体的数据”，包括关于就业、职位空缺、消费者价格和生产者价格的最新数据。他指出，近期强于预期的报告显示经济表现坚挺，通胀“崎岖”。

继周二鲍威尔第一天的证词之后，期货交易显示3月份加息50基点比加息25基点的可能性更大。联邦公开市场委员会将于3月21-22日举行会议。

“如果——我要强调尚未就此做出决定——但如果数据整体表明有必要加速收紧，那么我们就准备提高加息的步伐，”鲍威尔周三表示。

周三，花旗集团的经济学家修改了他们的观点，现在预计美联储将在3月份会议上加息50个基点。周三发布的职位空缺数据显示，1月份空缺岗位减少，但相对于美联储期望的水平可能仍然过高。

鲍威尔评论的鹰派语调让经济学家认为，可能需要远低于20万的新增就业人数，以及薪资和价格明显放缓，才有可能出现25个基点的加息。

尽管美国的非农就业增长已经连续10个月超过预期，但许多经济学家认为1月份51.7万人的增长是受季节性调整的影响，是一个离群值。

“需要在就业和通胀方面出现大的下行意外，才能回到25个基点的加息，”KPMG首席经济学家Diane Swonk说。

美联储一直担心薪资水平会导致潜在的薪资——价格螺旋上升，因此决策者还将关注平均时薪。经济学家们预计，这一薪资指标可能连续第二个月上升0.3%。

如果薪资增长0.4%或0.5%，“真的会引起他们的警觉，” LH Meyer/Monetary Policy Analytics驻华盛顿经济学家Derek Tang说。“现在他们真的很在乎工资，因为它会影响通胀。他们关心劳动力市场过紧以至于正在助长通胀。”

鲍威尔特别强调劳动密集型服务业的通胀问题，因为这些行业为招募员工的竞争已经加剧了价格上涨。

关于失业率，虽然经济学家预计将保持在3.4%的53年低点，但如果进一步下降，则会表明市场变得更紧绷。根据预估中值，联邦公开市场委员会（FOMC）去年12月曾预测失业率到年底将升至4.6%。

如果新增非农就业、失业率和薪资数据出现某种相互矛盾，比如一个强劲、其他两个走弱，可能会导致是应该加25个基点还是50个基点的困惑。

“可能有各种各样的组合，让你无法只依赖一个数字，”摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli表示。 “如果报告好坏参半，那么下周的CPI数据可能会变得更重要。”

消费者价格指数将在3月14日发布，之后一天公布生产者价格指数。由于联邦公开市场委员会将从3月11日开始进入所谓的静默期，所以这些报告之后鲍威尔和其他美联储官员不会发表评论。

实际上并非只有美联储对就业报告的解读具有影响力。市场对3月会议的定价可能也很重要，因为美联储或许不愿意与市场的押注作对。

“如果市场体现加息50个基点的可能性很高，就会给美联储施加跟进的压力，因为否则金融环境可能会从现在的水平显著放松，” Nationwide Life Insurance Co.的首席经济学家Kathy Bostjancic说。“美联储在过去几个月里很难让金融环境收紧，因此他们可能不想让其再度放松。”