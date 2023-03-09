来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

美国要求把放在日、韩、菲的军火弹药集中移存台湾，邱国正承认确有此事，两国正在磋商。这项发展，显示美国要把台湾变成“刺猬岛”、“巨大军火库”的传闻不假，正一步步具体化。然而，政府愿意把自己变成“军火库”，人民要如何想像和平生活？巴尔干被称为“欧洲火药库”，是光荣的标志吗？

“美军弹药移储台湾”计划，来自美国去年通过的《国防授权法》。该法案授权美国政府在未来五年可提供台湾一百亿美元无偿军援，其条件，是台湾必须每年增加国防预算，也包括美军弹药移放台湾在内，美其名为“增加台湾备战准备”。至于这些军火弹药未来是供我军或美军使用，军方仍语焉不详。

美国近两年通过不少“友台法案”，都是这类“貌似好意”却“包藏祸心”的作为。表面上是提供无偿援助，实质上却是要台湾增加对美军购，甚至把台湾不断推向战火。这样一个法案，每年二十亿美元就能“买断”台湾的国家自主权，逼着台湾变成东亚军火库，然后美军也许会重新在台驻扎。大家都能接受吗？

美国《芯片法案》也一样，表面上提供企业投资补助，但台积电在美设厂的成本却极高昂。美国商务部最近更要求，接受补助的企业，必须上缴多余的利益。

对貌似友台的法案，要提高警觉！