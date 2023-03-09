阿兵哥食无肉，小风波暴露大问题

来源：台湾《联合报》

联合报社论

马祖离岛西莒沙滩，出现阿兵哥写字“求救”宣称没肉吃；消息如野火燎原，政论名嘴与网红争相发表评论。两天后，事件始末逐渐厘清，“断粮”其实远不及渲染严重却仍一路延烧，再度重创台军形象。当两岸对峙日益升高，军方却动辄成为过街老鼠；蔡政府不断提升战备，却冷冷坐视台军形象受辱。这样的民心与士气，真的足以因应战事吗？

莒光乡是马祖离岛，近日遭遇物资运补不足。原因是，唯一经营基隆航班的货轮“新华一号”故障停航，货品须由主岛南竿转购。官兵食品来源与一般岛民不同，军租货轮“明福八号”每十天运抵南竿，再分送各岛；但由于风浪与船只故障，最近两班运补皆取消。西莒守军库存生肉告罄，四、五日餐的肉食主菜改采罐头肉品；五日是星期天，官兵在岛休假，沙滩大字报出自刚登岛的军事训练役男之手。当地经营旅游、也曾参选乡代的网红陈竑任拍照上网，马上成为火热议题。

马祖对外交通易受天候影响，因生活条件差，莒光官兵每月副食预算比台湾多一千元，薪资加发9790元。前线据点囤储大量罐头与野战口粮，即使运补状况正常，也须定时食用；对曾在外岛服役的官兵，吃罐头是共同回忆。此次运补中断，若说使守军陷入饥寒乃至影响战力，绝对是夸大。但仅服役四月的役男想法显与老兵不同，看到罐头便抱怨；再加上流行的爆料文化，立刻炸开。

四个月役期制的实效，长期饱受质疑。役男虽穿着军服，却缺乏身为军人的认知，更未想过在营外大书“没肉吃”是暴露军情的危险行为。这源于现代年轻人草莓文化，也与干部无心训练有关，只求他们早日退伍。国防部不满训练草率，要求军训役男派往一线部队体验；但从本案与其他多起犯上或伤亡意外，证明只是徒增基层负担。也可预见，未来延为一年的义务役，训练及管教问题都不容易。

台湾社会，充满这类矛盾心理。蔡政府不断掀高两岸对峙情势，强化两岸人民彼此恶感；但对于如何强化台湾的防卫，除了继续提高军购，并未见在人员与士气上有任何着墨。《日经新闻》丑化台湾退休军官出卖情资，蔡政府冷漠以对，任凭民众对军人指指点点。西莒“食无肉”事件，主政者也任由四面八方的矛头指向军方，不管耸动的网络文化如何渲染事实，撕毁所剩无几的台军形象。

以这次西莒事件为例，岛上长期物资紧张，各方并未关注；一遇阿兵哥沙滩写字，立刻成为焦点。再如近期传出多起军中男女官兵的桃色事件，显示军中文化受常民文化影响日深，已今非昔比。军方对此深以为苦，但其头痛医头、脚痛医脚的制式反应，却反而使自己愈陷愈深，让外界觉得军中腐气沉沉，无可救药。

朝野政党都宣称重视国防，实则常常不客气消费军方。蓝营看到军中出糗，立刻当成修理蔡政府的机会；绿营在野时对国防部口诛笔伐，执政后摇身变成军人靠山，借此对异己者大扣叛徒帽子。日经新闻称“外省人把持台湾军队”、“退伍军人通共常态化”；绿营人士立刻奉为谠论，可知他们心里仍充满仇军情结。

孙子兵法说，“上下同欲者胜”。但台湾社会的撕裂，显距此愈来愈远。最须团结的台军，在政治拉扯下，内伤远超乎想像。政治人物与意见领袖都需多一分珍惜，不能把军人当成无限卡来用。政府高层意图挑衅恶邻换取政治红利时，更须警惕：看似威武的行伍，潜藏脆弱的罩门。