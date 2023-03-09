避免医疗爆煲 港修例引入护士不容缓

来源：星岛日报

星岛社论

香港医疗系统长期欠缺人手，港府继修例引入海外受训的医生后，现在准备再接再厉，计划修例引入非本地培训护士，只要在受雇一定年期后，便可免试正式注册。此举降低引入护士门槛，相信有效大幅吸引大陆和东南亚护士来港工作，补充医院和院舍护士短缺问题，以免医疗服务质量转差。

迅速有效增人手减公院负荷

医务卫生局昨天向立法会提交文件，提出拟修订《护士注册条例》，将开辟3个新途径，包括有限度注册、特别注册和暂时注册/登记安排，引入非本地培训护士，期望年中向立法会提交草案。有限度注册制度下，申请人不论是否香港永久性居民，都可申请来港在认可护士学校、院舍和社福机构等工作。至于特别注册制度，申请人须在卫生署、医管局工作，在指定机构全职受雇一定年期，表现令人满意就可获免试正式注册。暂时注册制度则容许海外护士来港作短期学术交流和临床示范。

当局拟修例引入非本地培训护士，主因是香港长期欠缺医护，近年流失情况更严重。港府2019年委托港大进行的医疗人力推算，2030年将欠缺1610名医生和3679名普通科护士，到2040年则分别欠缺1949名医生和5060名护士。可是，近年公院医护因不满工作负荷过重而跳槽到私院或移民，令到医生流失率达8.1%，而注册护士及登记护士流失率分别达11.2%和14.8%，令医护荒日趋严峻。

当局明白到培训一名本地医护需时，动辄至少需5年时间，即使再大幅提升培训学额只属远水，难救近火。当局前年已率先修例引入海外医生，迄今成效不理想，只聘请到十多名医生，所以决定双管齐下，一方面医管局下月派人到海外抢人才，先向最多香港留学生就读的英国医学院埋手，目标是短期招揽100名海外医生；另方面是修例吸纳更多非本地受训护士，关键也是拆墙松绑，因香港执业试向来透明度低，及格率也相当低，2018至2022年间每年新注册的非本地培训护士人数仅2至25人，一直被诟病保护主义色彩浓厚，令持有外国护士执业资格人士返港，最终要被逼转行。

现在港府准备修例让非本地受训护士可免试注册，明显是降低门槛，但相信不会引起太大争议。首先，护士不涉及开药或动手术，故要求不会像医生般严苛，而且当局正大力推动基层医疗，地区康健中心核心团队以护士为主，再加上香港人口老化，院舍对护士的需求更殷切，相信市民会认同输入非本地培训护士的需要和逼切性。

事实上，去年疫情高峰期，香港公院濒临崩溃之际，大陆医护来港支援，在照顾冠病病人方面并没出现问题，因他们都谙广东话，在沟通上没有任何问题，而且经历该次交流，也让市民对大陆医护的水平及表现大为改观。一旦当局决定修例输入海内外护士，考虑到语言沟通等因素，相信大陆、马来西亚和新加坡护士会成为罗致的主要对象。

把好专业关保医疗服务水平

当局降低门槛，目的是可迅速有效增加护士数目，但仍须先咨询本地医护团体意见，了解对方的忧虑，并严格把好专业关，确保申请者取得专业护理学士或高级文凭资格，而其工作表现又符合香港医疗服务水平，并安排他们要先学习本地文化和与病人相处的方法，让其能融入本地医疗文化，从而抚平本地护士情绪，以免影响彼此今后合作。

港府准备引入外地受训护士，是朝缓解医护人手短缺方向迈出一大步，本地医护团体亦应从市民健康福祉出发，放开怀抱，接纳大陆和海外护士，大家携手合作，才能避免人手荒、工作量不断增加的恶性循环持续下去。