台湾不能成为东亚火药库

来源：台湾《中国时报》

中国时报社论

美国国防部长奥斯汀日前强调，由于中国大陆威胁升高，美国将依据《台湾关系法》提供台湾自我防卫能力；与此同时，频频传出扩大美军驻台人数、台美军事交流提升到营级规模、美军在东亚地区的储备弹药改存放台湾等讯息。在拜登政府主导下，“纯军事”成为当前美台关系主轴，民进党政府一味附和美国，高喊备战，殊不知随着美中关系恶化，两岸敌意升高，台湾军火库与“东亚火药库”只有一线之隔，却是和平与战争的分界。

对陆军事威慑效果有限

奥斯汀向国防部人员发出的备忘录中指出，因应中国“步步进逼的挑战”仍是美军的优先任务，中国企图形塑符合威权主义偏好的国际规则是“世代的挑战”。他在提及强化印太地区威慑态势时，首先具体点名台湾，除了彰显美国对台湾的安全承诺，真正的意涵在于美国将变本加厉操作台湾牌。

受到美国扩大双边军事合作的鼓舞，加上“抗中保台”思维，蔡政府相信美国的保护伞可确保台湾安全无虞，对于任何美方建议都抱持高度欢迎、配合的态度，虽然国防部长邱国正面对国民党立委江启臣质询表示，关于美军弹药储存在台湾一事仍在讨论中，但民进党政府向美国说不的可能性微乎其微，否则就自陷“疑美论”。

在华府反中气焰高张之际，《纽约时报》、《外交政策》、《国家利益》等美国主流媒体及专业刊物最近纷纷为文，向美国民众分析美中因台湾发生军事冲突的可能性，并警示与中国战争不会是个轻而易举之事，远非美国在伊拉克与阿富汗遭受的挫败所能比拟。连世界最大强权的美国都有此危机意识，民进党政府与国防部更有责任说清楚、讲明白，台海战争的风险与潜在损害，而非因美方安全承诺而沾沾自喜。

美台合作抗中的基本思维就是威慑北京不敢对台用武，有效威慑基本要件为能量、可信度及沟通，但引起热烈讨论的美军拟将在东亚的储备弹药改放台湾、打造台湾为军火库，提升美台军事交流层级，以及扩大美军驻台人员等都是局部性、小规模行动，不足以改变两岸军力均势，更难以达成威慑效果。

记取俄乌战争教训，美国加强台湾军备，超前部署台湾为军火库自去年就开始讨论，但最根本的问题是美国军火工业生产力无法满足需求，到去年底延宕台湾的军售已高达190亿美元，台湾不对称作战迫切需要的刺针携带式防空导弹、标枪反装甲导弹、MQ-9B死神无人机、海马斯高性能多管火箭都不能确定可如期运交。

蔡政府选择最危险的路

现在研议拿美军在日本、韩国与菲律宾的库存武器填补，除了可能削弱当地美军战备能量，予人挖东墙、补西墙之感外，武器弹药的种类数量、如何运送到台湾、分散储存的地点与设施，以及如何有效保护，避免成为攻击目标，又衍伸出更复杂、敏感的问题。

当前台海真正危机在于各方已失去战略互信，在战略竞争架构下，美国不再提两岸和平解决彼此分歧，代之以军事威慑，中方认为美国掏空一中政策，转而加大对台湾的军事胁迫，同时提升军力防止美军介入，美方又解读成北京将以武统取代和统，必须提高台湾自卫能力，美中对抗已陷入不断升高的恶性螺旋中。

中国气球飘浮到美国遭到击落，俄国入侵乌克兰周年引发新一轮的美中对抗，美国立即高调宣布对台军售案及扩大与台湾军事合作，以台湾牵制中国大陆的策略至为明显。美国目前游走中国的一中红线边缘，并未采取等同承认台湾为国家的行动，如界定台湾为全面安全盟邦，派遣军队驻扎协防台湾，或邀请台湾参与军事演习，但台海安全形势更形脆弱却是不争的事实。

巴尔干半岛由于种族、宗教、地缘政治等因素经常发生冲突，被称为“欧洲火药库”，《经济学人》杂志称台湾为地球最危险地区，要避免成为东亚火药库，免于战争威胁应是执政者首要责任，但民进党政府显然更热衷于备战，打造台湾为军火库，为台湾人民选择了一条最愚蠢、最危险的道路。