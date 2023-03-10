中国多城楼市“春意”初现，复苏能否持续？

来源：新京报

作者：张晓兰、段文平

春节假期结束后，市场恢复常态化运行，中国多城信贷环境也相对宽松，前期积压的购房需求加速释放，带动了2月份楼市的修复行情。其中，被视为楼市“晴雨表”的二手房，在本轮楼市复苏周期中，呈现出先于新房回温的趋势。

展望未来市场走势，业内人士认为，短期来看，部分城市或现3月“小阳春”，但市场回暖的持续，更需要居民置业信心和收入预期的恢复。

3月7日下午，在十四届全国人大一次会议举行第二场“部长通道”采访活动上，住房和城乡建设部部长倪虹表示，对房地产市场企稳回升充满信心。

“春意”初现，多城新房行情现积极信号

眼看着楼市有所起色、看中的新房项目接近售罄，近期，李明（化名）出手买下杭州富阳区的一套商品住宅。在此之前，早就有买房打算的他，已在楼市观望了两年。其间，该楼盘价格基本没有变动，但对他而言，则是省下了两年的房贷利息，且接近现房销售更为安心。

这是发生在枚隆咨询机构创始人、资深地产营销人甘玫身边的一个真实案例。不仅在杭州，在甘玫的一线营销中，湖北某楼盘的一位购房者，也让其印象深刻。该购房者在两个月内一直犹豫未决，甚至走到与销售人员现场洽谈合同环节时，依然犹豫三小时未能“下定”；近期，他感觉市场已走出底部，最终选择买入。“目前楼市复苏迹象很明显，购房者看到价位合适的，成交会很快。”甘玫说。

这并非个例。实际上，2月以来，楼市回暖信号在越来越多的城市出现。甘玫负责的诸如浙江安吉、贵州毕节等三四线城市的新盘，成交量都开始回暖，“毕节项目平均每天售出10套。真没想到能翻倍完成指标。”

同样的情况也发生在江苏，多地市场出现回暖。龙湖方面称，在无锡及常州，2月份仅龙湖的案场来访总人数就超6000组，粗略统计，当月龙湖在上述两个城市的成交金额超6亿元。此外，龙湖南京多个项目客户到访增长超100%。据同策研究院统计，南京、苏州楼市均呈供销两旺的趋势，其中，南京2月份供应3086套，环比上升64%；成交5694套，环比涨幅达61%，创下自去年7月以来的新高。苏州市场同样供需两旺，2月份供应1413套，环比上升52.29%；成交4835套，环比上涨39.5%。

一线城市也不例外。以北京为例，不少销售人士反馈，市场活跃了很多，尤其是周末，收获了超预期的高人气，“我们在一线，感受很直观，2月市场显著回暖，出现了久违的小阳春。”北京一房企人士如是说。

“2月份，我们北京销量比预期多了50%-60%。以前购房者会反复比较，现在看到市场回暖后决策很快，成交率、转化率都提高了。”北京另一家房企人士表示，公司在济南、石家庄，以及环京地区的项目，相比年前，也均有所起色，“之前环京项目属于相对难卖的，目前也都带动起来了。”

市场的回暖也反馈至数据层面。整体来看，2月份全国重点城市新房交易行情出现积极信号，在经历持续20个月交易数据的下降压力下，首次逆势崛起。来自易居研究院的统计显示，2月份，全国60个重点城市新建商品住宅成交面积2005万平方米，环比增长47%，同比增长37%。分城市来看，2月全国60个一、二、三四线城市，新建商品住宅成交面积分别为163万平方米、1020万平方米、822万平方米，环比增速分别为-18%、49%和70%，同比增速分别为-11%、40%和49%。

业主预期转好，二手房先于新房回温

与李明情况类似，在楼市观望一年半之久的吴阳（化名）于近期出手，但他进入的是二手房市场。

2021年7月，吴阳判断彼时楼市已达高点，加上一家三口带老人已住不下，于是他将名下北京朝阳区远洋天地小区的一套二居室出售。不同于一般置换型人群卖出房子后很快重新买入，吴阳的置换时间间隔了一年半，其间他一直边租房边持币观望。

他原计划等价格下跌到一定程度，再重新出手置换，但通过一年半观察发现，周边小区的价格并未发生太大变化。时至今年1月，他敏锐地感受到楼市有了变化：无论是新房还是二手房，市场均明显好转。于是，他果断出手，在朝阳大悦城附近买入一套三居室。

像吴阳这样早有购房计划，并在近期付诸行动的购房者不在少数。据诸葛找房数据研究中心统计，2月10个重点城市二手住宅成交62804套，环比上涨53.64%，同比上涨108.42%。从具体城市来看，2月份，杭州的增势一马当先，二手房成交6402套，环比上涨172.77%；青岛涨幅位列TOP2，环比上涨99.3%，二手房成交5411套；成都涨幅紧随其后，环比上涨87.59%，成交19061套；北京和深圳位列第四、五，环比涨幅也均超80%。

在二手房成交规模回升的同时，业主预期转好，重点城市挂牌量也呈上升趋势。58安居客房产研究院统计显示，2月全国65个主要城市新增挂牌房源量环比上涨238%，其中，上海和广州新增挂牌房源量环比涨幅超两倍，北京和深圳环比涨幅超1.5倍。纵观全国，湖州、嘉兴、惠州、昆山等城市环比涨幅超五倍。

二手房市场常被视为楼市的“晴雨表”。实际上，相比新房市场，在本轮楼市复苏周期中，二手房呈现出先于新房回温的趋势。来自易居研究院统计显示，2月全国八个重点城市（北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、南京、厦门）二手住宅成交套数为79438套，环比增长78%，同比增长96%；观察历史数据，当前二手房成交数据创下了20个月以来的新高，即2021年7月份以来月度最高值。

板块分化，部分新房项目回暖仍需时间

春节后2月份楼市活跃度为何会回升？对此，中指研究院市场研究总监陈文静表示，去年12月疫情防控放开后，短期感染“过峰”，随后又经过春节假期，积压了部分需求，年后市场迎来购房需求的集中释放。除此之外，楼市经过一年多的持续调整，热点城市需求自发恢复意愿加强，加上多个核心城市此前优化调控政策，随着预期好转，市场活跃度出现回升。

贝壳研究院首席分析师许小乐也分析指出，市场的短期修复有多因素带动——春节后市场交易季节性增长、防疫政策调整叠加住房政策支持力度加码、市场观望情绪缓解、市场预期改善等，因此被疫情延迟的住房需求集中释放。

值得一提的是，市场虽有回暖，但并非“全线飘红”。“小阳春的氛围起来了，个别售楼处人也很多，但一些项目实际成交量没有外界想得那么乐观。”广州地区一房企人士如是说。

上述房企人士表示，在政策利好下，地产企稳是大概率的事，但是否意味着市场复苏还不能太过乐观。他以广州2月新房市场举例道，天河、海珠、越秀在内中心城区的一些新盘开售，周末看楼人数虽有上升，但观望的多、“落定”（交定金）的少，“市民信心仍然不足，对地产商能否按期交楼也心存疑虑。现房销售得还可以，但其他项目回暖还需要有个过程。”

甘玫的观察从侧面佐证了上述房企人士的观点。她坦言，目前比较好卖的楼盘，存在三大特点：位置好、价格合适，且接近现房，“由于对后续购买力的担忧，开发商方面不敢随意涨价，而是将重心放在提高销量上。”

在业内人士看来，部分城市交易数据增速较高，和此前抑制的需求短期释放有关，并不代表购房者购买力的完全恢复。实际上，相比于二手房市场，新房市场回暖仍需要一段时间，今年2月新房交易数据与2019年和2020年的月度平均水平相比仍然较低。中指研究院统计显示，今年1-2月，重点100城新建商品住宅月均成交规模较2022年同期小幅回升2.0%，但仍处2016年以来的低位。

业内：商品房销售面积有望实现正增长

那么，展望接下来的市场，这一轮复苏能否持续？今年房地产市场整体将呈现怎样的发展趋势？

“本次总体回暖的基调已经明确，政策的确定性增强，从供给端的金融支持，到需求侧的限制性政策松绑，市场预期已逐步清晰。”58安居客研究院院长张波指出，热点一二线城市已经开始进入“小阳春”，此外，今年春节受返乡置业和政策利好等因素叠加，部分三四线楼市也出现一定的回暖，但可持续性相对较弱，市场的持续性复苏还需要一定时间。

“局部地区的‘小阳春’是可以持续的。”上海易居房地产研究院副院长杨红旭分析称，每个城市都有其成交量“荣枯线”，即楼市强弱与否的分水岭。从今年大势来看，一二线城市以及部分三四线城市会率先复苏，最早体现在目前的“小阳春”上，从2月中旬开始，预计可持续到4月份，成交量持续复苏，达到荣枯线以上。随着成交量的恢复，价格预计会延后两个月左右企稳。整体来看，楼市较强劲的城市，预计上半年成交量逐步恢复，下半年价格稳中有升。

杨红旭上述判断的背后逻辑在于：多数一二线城市和长三角东部地区，从2021年下半年开始降温，而中西部一些中小城市降温时间更久，楼市调整基本到位。去年以来中央及地方多轮利好政策支持房地产，今年以来多城继续松绑调控，加上信贷环境宽松，整体来看，房地产外部环境已基本企稳。

而陈文静认为，短期来看，部分城市或现3月“小阳春”，但市场回暖的持续更需要居民置业信心和收入预期的恢复，整体仍需依赖宏观经济基本面的修复情况。不同能级城市间分化情况或更加明显，其中，核心一二线城市市场情绪修复节奏较快，多数三四线城市仍面临调整压力，市场或延续调整态势。

从2023全年来看，陈文静指出，乐观情形下，全国商品房销售面积有望实现正增长，但在中长期住房需求释放动能减弱的背景下，增幅或有限；中性情形下，商品房销售面积或与2022年基本持平；悲观情形下，市场预期和信心修复不明显，商品房销售面积继续回落，降幅或在3.6%左右。