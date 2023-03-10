侯友宜或许认为赖清德会是好总统？

来源：风传媒

作者：夏珍

南投立委补选之后，2024大选形势丕变，尽管最新民调显示国民党支持度最高的新北市耳侯友宜依然微幅领先，但以台湾民意流转节奏之快，这个趋势应该很快又会再一次逆转，一次败选棋输三招，九合一胜选气势差不多一泄千里，国民党还摸不着头绪，民意不会等国民党，做好准备的赖清德更不会等侯友宜。

陈建仁化解“仇恨值”，该担心的是“英系吃完新系吃”

做为“空头党主席”，赖清德以一次胜选扭转形势，不只是因为“小小的南投立委补选”，民进党竟能翻转17年的国民党铁板选区，而是赖清德四年憋屈的厚积薄发，他用实际作为展示他想当总统、要当总统、能当总统的企图心有多强，过去两个月，面对九合一选举的论文抄袭争议，他强订党内公职选举的“学伦条款”——不论管用不管用；他处理黑道背景却进入党决策决策圈的人士——不论所谓的“黑金三人组”还有没有能力私下运作其暗黑影响力；台南议长贿选风暴，他早司法一步将涉嫌当事人停权处分─尽管议长继续安居其座；南投立委补选他亲力亲为，甚至不动用网军，完全用正规军打法；凡此种种说明他不会回避问题，即使能不能真正解决问题依旧见仁见智，至少他让饱受讥嘲的民进党九合一败选检讨报告翻篇了。

更重要的，做为总统不交代就没事可干的“闲差副总统”，赖清德没让自己真闲着，他认真求教各界人士，包括想办法拆解他身上“务实台独工作者”的标签，诸如研究是否把蔡英文总统“四个坚持”纳入民进党纲，提出“和平保台”取代民进党“抗中保台”的口号，他请益对象甚至包括新党、亲民党学者，这点是前总统马英九、现总统蔡英文都没做到的事，一次会面不可能改变其两岸路线主张，却足可展现他缓和两岸关系的诚意——不论是真的还是假的，至少他做了。

当国民党还耽溺于民进党的“仇恨值”，赖清德却成功的将“仇恨值”降到可控范围之内，当然，这部份功劳，得为不和立委斗嘴的行政院长陈建仁也记上一笔，即使缺蛋危机未解，缺电危机迫在眉睫，不知哪一路府院党人以出口转内销的方式，闹出日媒报道九成军官出卖台湾情报事件，也被退辅会主委冯世宽一句“放屁”给化掉了，这些执政不利之过，记不在赖清德头上，包括马祖缺肉、金门上兵失联、海军掉枪等事件，军方有过怎么骂都轮不到赖清德挨骂；只要蔡英文总统不吃味捣赖清德的蛋，赖清德的优势就会继续保持，而民进党不想输的危机意识，也不可能让所谓的英系、英派对赖清德做出太出格的事；赖清德弱点不在英系而在新系，照蔡英文派系利益均霑的统治模式，“英系吃完新系吃”才是民意最厌恶的。

国民党好牌打到输，“被动表态”绝非好招

至于蔡英文规划卸任前三次出访，会不会影响赖清德选情？可以不必考虑太多，因为不论喜不喜欢蔡英文，多数民意不会愿意看到自己的总统出访的受到委屈，涉若北京过度反应呢？势不在赖清德的时候，不利，但势在赖清德的时候，就未必尽然。简单讲，当民意相信赖清德自我形塑不是引战之人，国民党这张“票投民进党，青年上战场”的作用也会降低，因为赖清德领导的民进党，不再是引战的民进党。

相对于赖清德的优势，国民党又一次陷入好牌可能打到输的危局。南投立委补选紧张时刻，国民党闹的是世代交替，讽刺的是国民党提名的正是70岁卸任县长的回锅立委；讨论的是郭台铭如何回到国民党代表参选总统，偏偏他是四年前初选落败忿而退党之人；这说明两件事：一，党主席朱立伦没能力处理这些二百五的事；二，声望最高的侯友宜无心也没身份插手这些二百五的“党务”。

当民进党准备进入总统提名程序，让赖清德在最短时间成为众星拱月的总统参选人，国民党则估计6月后才会明朗；就时程而言，本来不是问题，然而，三个月足可让民调黄金交叉到不可逆的地步，更重要的，模糊三个月的后果，就是让国民党没有振奋人心的好消息，只有声望高的不表态，表态的缺乏程序正当性诸多“杂音”，遑论侯友宜还要等新北市议会会期结束后才“被动表态”，光是“被动表态”四个字，就足可让他被骂臭头。

民进党连续执政16年，台湾真的会更好吗？

侯友宜举棋难定当然有他的理由：第一，现任市长难脱落跑争议；第二，在连任新北市长之前，选总统肯定不是他的人生规划，参选不表示当选，当选不表示能做得好，就个人而言，在声望最高峰做满市长，未始不是人生成就。然而，这些考虑正是他民调逆转的关键因素。

首先，不论他此刻是否表态，议会会期内他避不开选不选总统的问题，甚至是核心问题，“侯侯作代志”讲一次新鲜，讲二次无趣，讲三次就无聊了，政治人物不能迎难而上，就是有负民意厚望；第二，他的犹疑反应的是他没做好准备，与赖清德恰恰成为强烈对比，若连想不想选总统都找不到答案，又如何谈能不能做好总统呢？第三，也是最重要的，考虑选总统的因素到底是什么？以赖清德为例，四年前挑战蔡英文，因为他相信可以改变民进党（九合一）败选颓势，因为他相信民进党继续执政会更好，因为他相信自己能当选，因为他相信他当选总统可以改变执政失利的诸多缺失，不论这些相信到底是不是真的，没有这些自信，赖清德撑不到今天，这是政治领袖必须具备的特质。

侯友宜不可能没有自信，但侯友宜到底相信什么？他或许未必肯定国民党重返执政会更好，换个角度，他相信民进党连续执政12年、16年会更好吗？蔡英文两任已经让民主制衡机制，近乎全毁，司法、监察的社会公信力持续下滑，连侯友宜最熟悉的警界都被摧残到黑白不分，政党轮替是制衡机制的最后一道防线，民主的可贵就在此，相对而言，朱立伦的认知或许比侯友宜更深刻，可惜朱并非民意托付之人，南投立委补选最后一夜，侯友宜缺席让朱立伦有独领风骚的机会，败选却让朱立伦失去最后一次机会，不必再揣测朱立伦会不会以拖等“意外”，真到拖过6月“不得已又披挂战袍”，以“换侯”重演“换柱”，就等同提前宣告2024总统大选结束。

所谓“国运如此奈若何”，总统引领的是台湾方向，或许侯友宜在自问能不能当好总统之前，得先问问：让台湾失去再一次政党轮替的机会，真的好吗？