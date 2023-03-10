从日银新总裁看日圆走向

来源：台湾《经济日报》社论

日本政府向国会提名学者出身的植田和男，接任4月8日到期的黑田东彦，成为日银下任总裁。植田人事案不仅全球金融圈，多数的日本人也大感意外。大黑马植田的出线，象征着日本国内不同政治势力，与背后相异金融政策思维的角力结果。了解植田人事案的诞生，与五年任期内的重要挑战，将有助于我们理解今后日本金融政策与日圆汇率的走向。

植田人事案让日本国内外吓一跳的主要理由是，71岁的植田早已退出金融决策圈，大家不知道这号人物是谁。植田虽然在1998年到2005年的七年间，是日本央行政策委员会的一员，与日银有渊源，但是他自从2017年东大经济学院退休以后，算是安养天年的状态。

日本央行总裁的诞生，理论上是首相向国会提名，由国会表决认可，但实务上，执政党有国会多数优势，国会表决只是形式，关键在于提名人。提名人选拔是由财务省与日银沟通之后提出名单，最后由首相圈选。这也说明过去日银总裁，不是财务省高官、就是日银副总裁或理事担任的原因。

然而10年前安倍首相为了推进安倍经济学所需的宽松货币政策，无视日银内部意见，硬是把货币宽松派的财务省出身黑田挤进日银总裁，让当时日银白川方明总裁任期未到，就提早辞职以示不满。10年前日银被安倍首相“无血开城”的怨念，是这次植田出线的重要关键。

这次日银总裁案，2月初媒体传出现任副总裁雨宫正佳最有机会。但在日银长老们眼中，雨宫配合黑田总裁力推安倍经济学，雨宫如果就任总裁，日银就摆脱不了货币宽松的黑田体制，因此力抗雨宫人事案。1月中旬，日本主流财经杂志《东洋经济》，推出“日银欢宴席结束”特集，前日银总裁白川特地撰文“总括”安倍经济学的货币政策，另外日银前三位理事，也以座谈的方式评论黑田总裁体制的功过。很明显的，黑田总裁还没下台，日银长老们已经鸣枪要清算安倍经济学。

日银长老攻势凌厉，加上日本现在高达4%的物价上涨率，超市商品10%-20%的价格上升，货币宽松让民众十分厌恶，黑田体制下的雨宫，自然就从名单上消失。这时日银长老们力推白川前总裁时代的副总裁山口广秀，山口老友的植田则搭配为副总裁。

但这份名单到了岸田首相那里，植田却翻身为总裁，主要原因是，虽然安倍经济学在通膨时代为民众所厌恶，但安倍派还是自民党大派阀，安倍派不少议员至今仍以安倍经济学为傲。植田在任职央行政策委员会期间，在关键时刻力推货币宽松，可视为量化宽松支持者。为了安抚安倍派议员，植田成为岸田首相的安全牌。

所以日银植田总裁的诞生，是高通膨时代、民众厌倦量化宽松政策背景下、日银长老们为夺回日银主权大力运作，以及岸田首相对安倍派议员政治妥协下的结果。财务省这次没参加总裁争夺战，因为财务省很清楚，现在去接日银总裁是跳火坑。

与美国联储局比较，就知道日银目前的工作困难。联储局面对高通膨跟就业火热的市场，解药就单纯一个：升息。但是日银面对一个高通膨但就业依旧疲弱的市场，缩减货币宽松可以降通膨，但可能伤害软弱的就业；反之如果维持货币宽松救劳动市场，就可能让通膨继续恶化。

日本目前多数舆论是期待一个稳健的货币政策转型，也即是维持就业稳定的同时，渐进改变黑田体制的“异次元”货币宽松，让物价稳定下来。但是我们要注意的是，清算安倍经济学的声浪也在浮起，一旦日本就业市场明显改善，迅速的缩减货币宽松、以及快速的日圆升值也不无可能。日本的货币政策将要转型，渐进稳健的转变有利台湾政府与企业应对，但我们也要准备可能的急速变化。