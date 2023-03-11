来源：台湾中时新闻网

作者：吕志翔

《日本经济新闻》引述不明消息来源报道，台军军官及干部以外省人居多，9成军官退伍后赴中国大陆卖情报牟利，甚至身为三军统帅的总统蔡英文也无法掌控三军，引发舆论哗然。这样的军队无法承担保家卫国的重任，也得不到美国的信任与支持，《日经》污蔑、羞辱台军，弱化台湾国防能力，台方要向《日经》提出严正抗议，更绝对不能姑息，任凭在幕后操弄的暗黑势力滋长。

《日经》事后发表声明辩解，相关报道仅为说明受访者个人的立场与意见，不代表《日经》的立场，对所造成的“困扰”表示遗憾。

但我们必须要追究居心叵测的幕后影武者，他们利用外媒操作“出口转内销认知战”，更令人错愕的是，居然还有民进党立委在伤口上洒盐，提案要求政府清查过去5年退除役军士官是否违反保防相关规定；尤有甚者，民进党政府、特别是外交部处理这个攸关国安重大事件的态度轻忽、懦弱，严重打击台军士气，削弱整体国防力量。

面对中共强大的军事威胁，台湾安全的屏障就是依赖本身的防卫能力及美国的安全承诺与支持，但《日经》的报道内容加上民进党立委的呼应，侵蚀了这两大支柱的基石；试想，一个分裂、涣散、爱国情操受到怀疑、又不受统帅节制的军队要如何执行国防任务？而美国若对台湾军队的战力、意志与忠诚有所质疑，不但对提供高科技先进武器、分享关键情资有所保留，更将重新评估若台海发生战争，是否值得美国军事介入。

令台湾军民普遍失望、痛心的是民进党政府的因应态度。军人出身的国防部长邱国正与退辅会主委冯世宽义正词严，强烈谴责《日经》报道，而经常以三军统帅身分巡视部队的蔡总统，在台军遭受外媒屈辱时，竟然未挺身而出捍卫台军荣誉，只发表声明表示高度遗憾，呼吁媒体应善尽查证责任，甚至不愿具体点名抗议。

最荒腔走板的当属外交部，当台湾媒体引述美国电台主持人推文报道白宫有“毁灭台湾计划”时，外交部立即主动发表声明反驳，并扣上“疑美论”、“反美论”大帽子，展现的效率与强硬作风令人印象深刻。但对2月28日就刊登的《日经》荒谬报道，外交部却是采取迂回、拖延战术，要求驻日代表处就《日经》未经查证所做的报道表示高度遗憾，并要求澄清，并未表达强烈抗议和要求道歉，也不知为何不就近向台北的《日经》支局采取果断行动。

事发后《日经》经过5天才发表有遗憾、没道歉、只想卸责的声明，外交部居然还肯定《日经》的澄清，也期盼社会回归理性，吴钊燮部长还希望此事所引起的社会争议可以画上句点，不但显得对日本卑躬屈膝，隐约还有责备台湾社会不够理性之意。难怪许多评论嘲讽吴钊燮自贬身价，沦为日本称职的“小弟”。

2023年是多事之秋之年，台海战云密布，台军是一股重要的稳定力量，最近却状况频传，除了本身必须积极导正缺失外，现在最需要民众的信心与支持，若民进党政府依然颟顸行事，台湾安全实在堪虑。