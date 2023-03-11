让陆客来台 为两岸和平添护栏

来源：台湾《中国时报》社论

中国大陆“两会”闭幕前夕，蔡英文政府公布恢复两岸空运客运航点规划，台湾社会普遍乐见，国台办罕见以正面温和语气表示肯定，民进党也对两岸恢复直航持务实态度。从2016年5月到现在，等了快7年，终于盼到了红蓝绿在两岸议题取得“最大公约数”的时刻，殊为不易。

直航破冰 还需陆客来融冰

至于蔡政府为何在此时松绑两岸直航，外界有不同解读。有人认为，这是因为两岸“要交流”的民意挡不住，如果继续抗中到底，2024大选一定没票，民进党在民意压力下选择为两岸关系开门，是形势所迫。还有人认为，蔡英文过境美国将与众议院议长麦卡锡会面的消息传出，若在两岸议题上没有及时泄压，很可能招致对岸更强硬的反击。

不管如何，识时务者为俊杰。民进党政府至少顺民意而为，积极回应大陆透过两岸协议管道提出的恢复航点请求。双方既不失面子，也得到里子，相信时隔3年台湾社会将再次掀起一波民众赴大陆观光、交流、求学、就业的“西进潮”，这对两岸和平绝对是百利而无一害。单从这一点看，两岸执政者的确意识到，要把和平主动权抓在自己手中，避免重蹈俄罗斯、乌克兰因外部挑动而陷入战火的悲剧。

有别于之前的武汉包机风波、凤梨争议，此次两岸当局在直航问题上，未坠入过去3年来的敌意螺旋之中，最重要的原因在于，双方透过直接、间接的沟通，秉持相互尊重和谅解的精神，最终搁置政治分歧，为两岸民生福祉服务。如果没有金门县长、立委赴厦门呼吁小三通重启，如果没有国民党代表团登陆，如果没有陆方重启两岸民航联系管道，如果没有蔡政府海陆两会的人事改组，相信不会有今天的结果。

如果说“破冰”可以用来描述疫后两岸关系的现状，但此刻距离“融冰”还有一段距离，甚至面临不少障碍。最典型的就是恢复陆客来台部分，国台办早前透过台方观光业者传话，说挡陆客的不是陆方，而是蔡政府，但陆委会则认为恢复陆客的前提，是大陆需撤除2019年8月针对陆客自由行的政治性禁令。双方各执一词，虽然目前还未出现正面言论交锋，但前景不妙。如果两岸继续口舌争拗，恐令来之不易的互信一夕倒退。

重启交流 可降低战争风险

陆客究竟是谁停的？拆解两岸罗生门，其实只要回溯疫情初期的新闻纪录即可。首先务必要厘清，大陆“团队游”和“自由行”是不同类别的观光开放类别，2020年1月疫情爆发之初，尽管自由行陆客已经绝迹，但大陆在台团客仍有上千人，当时下禁令的不是北京，而是蔡政府。如今大陆疫情已经收尾、安全无虞，若按蔡政府标榜的“有序、渐进”松绑节奏，本就应该先团客、再自由行，更何况禁大陆团客是指挥中心白纸黑字的决定，何必扯对岸2019年的自由行禁令？

陆委会以“大陆文旅部未将台湾纳入陆客出国旅游试点名单”作为藉口，更是业余托词。北京向来将“国际”与“港澳台”分开表述，如大陆文旅部2月3日专为恢复大陆旅行社办理陆客港澳游业务发布通知，而陆委会直到今天还在援引的“试点名单”则是在1月20日发文。换言之，只要两岸继续务实沟通，善用观光小两会管道，双方可同步宣布解除禁令或恢复原陆客来台团队游的限制。至于陆客自由行，民进党不是一直担心是“国安破口”吗？难道“团进团出”不比自由行更安全吗？

大陆新任全国政协主席王沪宁的最新谈话，前所未有以“坚定不移”形容和平统一路线不变、促进两岸交流合作的态度不变。无独有偶，大陆涉台学者李义虎也在“两会”上否认有武统时间表，并对今年两岸民间交流寄予期待。蔡政府劝说麦卡锡今年内不宜来台，改以过境惯例与美方互动，拜登政府遵守了一中政策的承诺，这说明两岸和平的“护栏”真实存在，而且有效管用。

美中关系的对抗仍然压倒合作，台海和平的护栏仍然不牢固，但如果两岸在恢复全面直航基础上，扩大交流、恢复大陆团客，再争取重启陆生来台，无疑会给两岸关系加上更多护栏，让战争的风险降到最低。