看准中国大陆新时代产业宠儿

来源：台湾经济日报社论

中国大陆正在召开全国人大和政协会议，历来备受外界注目的是，有谁被网罗进入人大与政协，其中的企业家名单谁上谁下，不仅满足人们的好奇心，更反映大陆各类产业受官方重视的程度，具有指标性意义，可参考产业扶植政策如何转向。

这次会议科技业高阶主管名单大幅洗牌，揭示了大陆现阶段所要扶植产业的重心，也显示面对美国科技卡脖子愈来愈用力，中国方面的应对之道。这回最明显的下岗产业是互联网，以往平台业大亨动见观瞻，且积极在两会中提交政策提案；今年却一个个消失了，多被其他行业代表取而代之。

在大陆新的产业政策之下，平台经济的线上服务业不再是发展重点，腾讯的董事长兼执行长马化腾消失了，阿里巴巴创办人马云不见了，搜寻引擎巨头百度的董事长李彦宏、游戏集团网易的创办人丁磊、入口网站“搜狗”的创办人王小川等人也都芳踪渺然，先前的地产大亨许家印更是无影无踪。这不仅反映他们的政治地位和影响力下降，也反映他们所代表的产业以及商业模式已经失宠。

新上位的是人工智能巨头商汤科技董事长唐晓鸥、半导体公司华虹半导体董事长张素新、智能晶片制造商寒武纪执行长陈天石、中国科学院大学副校长也是晶片专家的李树深、代工晶片制造商中芯国际的工程师郭会琴、电动汽车制造商小鹏汽车执行长何小鹏，而小米的雷军、奇虎360的周鸿禕则因顺应新的产业发展策略而连任。新名单显示人工智能、云端运算、半导体、电动车和其他硬科技领域是新时代的宠儿。

这样的起落状况跟中国的“十四五规划”若合符节，这套2021年至2025年的经济蓝图，着力于5G、AI、晶片、机器人和智慧制造等技术的创新，将其置放于国家发展的核心。现阶段中国正要在这些领域上攻坚，其产业龙头自然水涨船高，被延揽到体系内参与政策的制订。这些科技产业领域正是美方锁喉的焦点，中国必须迈向自主才能突围，以免技术供应链再受美国遏制与监管，所以必然重用其领导人。

大陆一向将权位授予跟发展战略结合一起。第20届中央委员会中，具有航空航天、人工智能、核工业技术专长的官员有81名，占比将近40%，19届中委中的占比不到18%，适足以反映北京现阶段致力于科技创新与突破封锁的意志，也反映产业发展的战略性宏图。

习近平所提出的中国式现代化，除了要强化红色意识形态之外，重点是重塑国有经济、力举科技兴国、反制美国遏制、打造军事强国等整体战略目标。为了配合这些目标，中央领导班子和两会成员对准这个目标调整。虽然中共人事布局仍是政治挂帅，忠诚至上，但也不无精英政治、专家治国的用心。从权位配置与战略规划上看，可看出航天、超级计算机、卫星导航、量子信息、核电技术、大飞机制造、人工智能等领域应是未来发展重心，为此而提供的创新支撑也不断增强。

近年来，以网络、大数据、人工智能为核心的数位技术迅猛发展，数位经济与实体经济加速融合，已成为先进国家及中国经济产业转型升级的重要驱动力。中国推动“制造”向“智造”的转变，为了加速从“世界工厂”向“中国工艺”与“中国标准”的目标转变，必然要加快重点制造领域的数位化与智能化发展。所以，阿里巴巴、腾讯、滴滴出行等网络企业的重视程度大幅下降，而硬科技产业则获得政策性扶植，这正是在习近平揭示的“制造业是国家经济命脉所系”政策。台湾的企业界和台商必须深明于此，并且知所对接，方能受益于政策红利。