精算蔡麦会之政治损益

来源：台湾联合报

作者：张竞

近日媒体报道传出台湾总统蔡英文预定3月底至4月初出访瓜地马拉和贝里斯，并在过境美国时，将会晤美国众议院议长麦卡锡；但随后更另有媒体声称转述麦卡锡不但表示确有此事，却又强调此次会面并不代表日后其将排除出访台湾。

基于去年八月初美国众议院前议长佩洛西来访，随后引发台海紧张情势，因此当今年年初时传出麦卡锡可能来访，立刻就成为国际社会焦点。而麦卡锡本人随后在会见媒体时，表达其虽有出访台湾意愿，但却并未开始着手规划行程，因此当时才让各方关注暂告平息。

如今传出蔡英文可能在过境美国时会见麦卡锡，自然就会再度引起台北与华盛顿政坛关切；尽管媒体报道麦卡锡本人表示，此次会晤与其是否将出访台湾无关，并且强硬重申中国大陆不能命令其能去何处，甚或是何时才能去何处，但是显然在麦卡锡决定其行止时，北京已经成为整个行程规划公式不可回避因素。

面对蔡英文与麦卡锡可能会面，吾人显然必须要思考精细计算此项政治活动之得失损益。首先从当初媒体报道麦卡锡可能出访台湾，到目前峰回路转变成在蔡英文出访过境时会晤，显然北京在整个政治算计中产生相当作用。

特别是麦卡锡还要特别针对北京表达态度，更是证实协调能否成交、会晤能否成局以及出访能否成行，基本上整个考量都要环绕着北京在打转。而北京亦是毫不含糊地表态立场，大陆外交部发言人毛宁透过例行记者会，表示“中方严重关切蔡英文过境美国的计划”，不过从毛宁强调已向美方提出严正交涉要求澄清来看，显然并不完全相信媒体转述报道内容，因此单刀直入要求美国政府表态。

其次就要提到绿营国安高层办理外交事务，经常是基于如何做才能挑动北京情绪，并让其愤怒反弹，以便巩固台湾内部民意基础，特别是在各个不同选举中，藉此刺激北京挑弄情绪过程，进行政治动员催票固票来经营政治票房。

假若绿营高层真还是如此思维，吾人就必须质疑，从去年佩洛西来访后，中国大陆派遣解放军机舰迫近台湾本岛，让台湾社会极度不安前提下，未能让绿营在去年底地方公职大选有所斩获，如将又打算运用抗中保台牌进行政治操作，请问对于明年中央公职人员选举绿营候选人来说，究竟是能够创造政治利基有助于获得选票呢？还只是在图谋蔡总统个人政治绩效，在卸任前多添一笔纪录？

再者回过头来看，此项政治会晤对于麦卡锡本人来说，究竟能够获得多少政治声望加分作用？特别是从原来有意出访台湾，转变到退而求其次，搞到在美国本土接待蔡英文，对比佩洛西实际到访台湾，就整个气势与规格来说，岂不输人又输阵？尽管媒体指称麦卡锡并未松口，强调在会晤与出访台湾无关，但此种说法究竟是此地无银三百两，还是必须坚持睁眼说白话，免得被戳穿西洋镜呢？

最后还是要感叹，所有媒体政论在探讨分析此项行程时，都是想到其政治效应以及北京如何回应，但却没有任何政治观察家与战略分析者提出，此项会面除政治象征意义外，对于台北与华盛顿实质关系有何加分作用？难道是就务虚外交来说，这确实可记大功，但对务实外交来说，恐怕就要抱回个大鸭蛋吗？

面对艰难外交环境，政治人物在计算各项出访友邦活动所能创造之政治损益时，恐怕不仅要考虑当下，还更要考虑是否能够为未来找到利基与出路。猛炒短线虽能获得短暂曝光率与营造声势，但对国家长远未来能否有帮助。台北与华盛顿关系经营不易，在表面上有所突破，却可能是从耗尽多年累积资本而得；政治领导者是否要竭泽而渔，这不但是政治智慧，更是政治道德！

作者是台湾中华战略学会资深研究员