沙特伊朗复交：参与美国退出中东的地缘巨变 中国有何考量？

来源：香港01

作者：刘燕婷

3月10日，伊朗及沙特阿拉伯在北京取得谈判突破，宣布同意恢复外交关系及互相重开大使馆，引发全球惊诧。

据中国外交部表示，在中方支持下，沙特和伊朗于3月6日至10日在北京举行对话，沙特国务大臣兼国家安全顾问艾班（Musaad bin Mohammed Al-Aiban）、伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆哈尼（Ali Shamkhani）作为两国代表出席，并由中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在3月10日主持沙特和伊朗的北京对话闭幕式。

中沙伊随后发表联合声明，正式宣布沙伊双方同意恢复外交关系，强调三方将共同努力，维护国际关系基本准则，促进国际地区和平与安全。

王毅指出，沙伊恢复外交关系，是对话的胜利、和平的胜利，“为当前动荡不安的世界提供了重大利好消息，传递了明确讯号。”王毅更表示，沙伊改善关系为实现中东地区的和平稳定打开了道路，也为通过对话协商化解国家间矛盾分歧树立了典范，中国支持中东国家坚持战略自主，加强团结协作，摆脱外部干涉，真正把中东的前途命运掌握在自己手裡。

此一变局看似发生在沙特与伊朗间，是两国关系的新进展，其实不然。从全球视野来看，沙特与伊朗复交，不仅是中东地缘的必然发展，更是中美博弈的时代迹证。

后美国时代的中东巨变

首先，沙特与伊朗的和解并非始于今日，而是在美国退出中东的过程中，逐渐积累而成的战略趋势。其中，沙特的转变尤其关键。

回顾过往，沙特与以色列的角色类似，作为美国在中东的地缘支点，享有来自华盛顿的奥援，可以毫无顾忌见罪邻国。然而2001年以来的反恐战争令美国深陷中东战场，中国则获得了难得的发展的机遇，当美国回过神来时，中美国力差距已大幅缩减。为逆转前述现象，美国开始进行战略调整，希望能抽调在中东的战略挹注，回防印太以施压中国。

但这一举措的直接结果，便是鼓励中东强国逐鹿“美国留下的真空”。故2010年“阿拉伯之春”爆发后，不仅伊朗积极布局叙利亚、伊拉克、也门战场，土耳其也发兵利比亚、叙利亚，两国影响力更是渗入海湾地区，结果引发了沙特的地缘反扑，先是在2014年动员反对土耳其申请联合国安理会非常任理事国，又于2016年与伊朗断交，更在2017年引爆卡塔尔外交危机，要求卡塔尔关闭土耳其在塔国的军事基地并终止两国联合军事合作、降低与伊朗的外交互动、驱逐伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）成员等。

但从后续发展来看，沙特的高调出击无法挽留美国，后者甚至进一步深化“退出中东”的议程，不仅在2015年与伊朗达成核协议，还陆续推出自阿富汗、伊拉克撤军的时间表。而沙特眼见美国无意调整战略，自己的实力又不足以对伊朗、土耳其左右开弓，甚至无法迫使卡塔尔屈服，最终也只能面对现实、退而求其次，着手缓和与土耳其、伊朗的外交关系，为“后美国时代”的中东格局自我调整。

2019年，沙特与阿联酋、巴林一起参加卡塔尔主办的第24届阿拉伯海湾杯足球赛，不再坚持2017年后的抵制立场，并在2021年1月与卡塔尔恢复外交关系；2022年4月土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdoğan）访问沙特，沙特王储穆罕默德亦在同年6月回访，是为2018年记者卡舒吉遇害案以来，穆罕默德首度到访土耳其。

与此同时，在伊拉克牵头下，沙特与伊朗的解冻也同步进行。2021年4月开始，伊拉克主持了５轮沙特、伊朗高级官员会谈，第6轮部长级会谈虽暂陷僵局，但在2022年12月的约旦安曼会议后，两国又恢复了对话，沙特更表示“虽对核协议有所怀疑，但支持恢复该协议的努力，只是伊朗不能取得核武，否则海湾阿拉伯国家将採取措施加强安全”；2023年1月，沙特外长在达沃斯世界经济论坛上发言时重申，“利雅得正与伊朗对话”；同年3月10日，两国在北京宣布复交。

从上述发展可见，沙特不是真要与伊朗、土耳其“化敌为友”，也并非对土伊两方持续扩大地缘政治影响力毫不在意，但美国的退出已成定局，沙特只能面对现实，在“不与土伊同时交恶”、“斗争中保持对话”两大目标下，维持后美国时代的中东战略三角，避免被土伊同时夹杀。然而尽管沙特与土耳其、伊朗相继展开和解进程，却不意味中东即将进入“爱与和平”的新时代，以伊朗为例，沙特之所以愿与其展开对话、恢复外交关系，为的还是在美国宰制不了区域安全稳定的前景下，探索应对“伊朗威胁”的新方式。

中国扮演什么角色

综上所述，推动沙特与伊朗复交的关键根源，其实更多是中国崛起后，美国撤出中东、转向印太的时代趋势，而非所谓“中国斡旋”；但两国分明已在伊拉克等国家沟通了大部分复交准备工作，最后却选在中国“一锤定音”，如此关键一步才真正耐人寻味。

从中东的区域趋势来看，沙特与伊朗的复交其实未必需要中国刻意促成，但两国最后刻意选在北京跑完最后一里路，并公开感谢中国支持，折射的是超出中东的国际政治逻辑，那便是在中美博弈下的三方各取所需：沙特与伊朗皆有意卖中国“面子”，中国则希望耕耘更有空间的中东外交环境、塑造与美国截然不同的大国风范与形象，同时回击近期来自美国的舆论攻势。

首先从沙特的视角来看，其希望展现中沙亲好，来营造多极化的大国互动。如今的中东秩序由两股力量所建构。第一，域内大国的崛起与博弈，主要体现在沙特、土耳其、伊朗的彼此竞合中；第二，域外大国的进入与退出，近年最明显的便是美国在“印太战略”下寻求转向、俄罗斯在“阿拉伯之春”后强化军事存在，以及中国在“一带一路”等项目下的各式挹注。受此结构影响，中东各国的最高目标便是在各大国间寻求某种地缘平衡与对冲，来极大化自己的国家利益。

以沙特为例，在2022年俄乌战争爆发后，其既不参与对俄制裁，也不配合美国提出OPEC+增产的相关要求，而是在与俄罗斯协调后，进行原油减产，让美国碰了一鼻子灰；2022年12月，中国国家主席习近平访问沙特，出席首届中国-阿拉伯国家峰会、中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会，并同意每两年在中沙两国，轮流举行一次元首会晤，更将中沙高级别联合委员会牵头人级别提升至总理级。上述举措并不意味沙特即将反美，但其明显是要借交好中俄，来获取更多发展空间，同时改变绑定美国的对外关系，此次选在北京宣布沙伊复交亦是此理。

伊朗则是因为受到国际孤立，故此次也卖了中国面子，毕竟不论是经贸或地缘战略，显然都是伊朗更需要中国，而非中国更需要伊朗。以原油贸易数据为例，2001年伊朗供应了中国原油进口总量的18%，是中伊原油贸易的峰值，当年沙特也仅有15%；此后伊朗佔比逐年下降，到了2019年仅剩3%，沙特则有16%。但伊朗原油相当仰赖中国市场，2014年时中国便已佔伊朗原油出口的49%，2019年依旧接近50%。

此外从地缘视角来看，伊朗也希望能与中俄建立联系，以此共抗美国的战略压迫。2021年中伊签署《25年全面合作计划》前夕，伊朗便刻意泄露波斯语文本相关内容，有意塑造中国是“反美盟友”的舆论氛围，其实就与当今俄罗斯偶尔渲染“中俄结盟”的用意类似。而回顾沙伊过往在伊拉克的会谈进程，沙特显然比伊朗更着急，后者便为此摆出姿态、待价而沽，希望得到沙特更多承诺与让步，例如突然无理由暂停会谈等；如今能在中国顺利宣布两国复交，足见伊朗对北京的信任与亲好，当然沙特应也做了一定程度的利益示好或让步。

最后是中国，其欲借斡旋复交达成的政治目的一共有三。第一，促成沙伊关系实质缓和，为中国的中东战略拓宽空间，避免沙特与伊朗为争抢中国的战略挹注，屡屡要求北京选边、保证与对方的合作计划不会影响两国交往；第二，展现中国在中东已具有一定大国威望，能让沙特、伊朗都卖自己“面子”，尤其此事保密工作极度到位，西方媒体事前都未能探查一二，应与沙伊两国的尽力配合有关，此事或将对美形成不小心理冲击；第三，打造自己一贯支持和平、劝和促谈的“负责任大国”形象，希望缓冲美国持续输出的“中国气球监视全球”、“北京即将军援俄罗斯”负面舆情，同时强化中方推出乌克兰危机“12点立场文件”、表态无意支持战争的可信度与诚意，与美国的好战姿态形成对比。

当然从现实视角来看，促成已在和解的沙特与伊朗复交，远比让正在酣战的俄乌停火容易。只不过从历史轨迹来说，中国未曾殖民中东、更是这一地区的后至者，能跨出促成复交的一小步，反映的是中国已更加有为的一大步。世界的多极化之风，已在中东吹起。