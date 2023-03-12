蔡英文访美幕后台前的盘算

作者：汤绍成

来源：联合新闻网

日前台美双方都已公布，蔡英文将于4月初访问中美洲过境美国，期间并将与美国众议院议长麦卡锡会晤。在此次过境加州之际，蔡英文将在洛杉矶“雷根总统基金会暨研究所”发表演说，是否还有其他活动，还要进一步观察。

由于特朗普时代就已签署《台湾旅行法》，台美各级政府官员均得互访。由此可知，蔡英文此次过境美国的方式，并未超越以往，虽可访问但仍过境，这看似台美双方刻意降低两岸风波的安排，但是否真的如此？

因今年八月，台湾友邦巴拉圭也会举行总统就职典礼，届时又是一个蔡英文可以过境美国的机会。而麦卡锡也称，虽然会与蔡英文在美国见面，但这并不影响他访台的行程。再加上美国军方也已增派驻台教官，更在与台方商谈将大批武器弹药移至台湾。还有，赖清德将于3月17日被民进党提名为总统候选人，那也将会赴美“面试”。易言之，民进党可以打的美国牌还不少，目前蔡英文此行只是前菜，试试水温，端视北京的反应而定。

除先前通过的一系列“友台”法案之外，日前美方又急速通过《台湾冲突吓阻法案》、《保护台湾法案》、《不歧视台湾法案》、《台湾保证落实法》等十余项法案以台制中，美众院“美中战略竞争特别委员会”也有意访问台湾，并在台举办听证会，挑衅意味十足。

相对的，日前北京已提出有关调停俄乌战事的12项建议，以便在台湾问题方面取得一些进展，因为俄乌与台海的背后都是美国。而民进党政府只能望洋兴叹，毫无置喙的余地，如何保障台湾的利益？确实令人感到悲哀与不安！

在此情况下，台湾的地位与立场确实尴尬，月前地方选举已显示，执政党的挫败美方也难辞其咎，尤其外力对于兵役延长政策斧凿的痕迹明显。但这种路线已成定局，美方也还会变本加厉，虽然民进党政府有意以和平保台来取代抗中保台，但两岸关系没有突破，和平确实难以达成，可见政府目前已陷入两难的困境。

故蔡英文以毒攻毒，将计就计，积极联美制中，乃其政治豪赌。最后是否引起两岸紧张，在选前宣布戒严，停止选举，继续执政，其可能性也不能排除。

作者是亚太综合研究院院长