朱立伦“做球” 侯友宜接不接？

来源：台湾《联合报》

作者：程远述

总统大选趋近，相对民进党定于一尊，国民党总统提名人选未明朗，国民党秘书长黄健庭称大选民调不会纳入党主席朱立伦，被解读为朱立伦不做此次大位竞争者，让忧心重演党内乱斗的蓝营大多先“松口气”。不过对于朱立伦不选的“做球”，众望最高的新北市长侯友宜会不会接，则牵动国民党大选整合步调。

去年底地方大选蓝营大胜后，国民党似乎重见执政希望，也早弥漫“不能重演上届内斗”、“力求团结先能胜选”呼声，因此当执掌党机器的朱立伦与民调最高的“最强母鸡”侯友宜互动不明，且随朱访美、布局地方以及调配两岸论述等一连串动作，都被认为朱有意大位，看得蓝营支持者血压升高，就担心横生枝节。

不过这周黄健庭向媒体说明“不纳民调”，接着朱立伦在脸书贴出与国民党前主席吴伯雄合照，更说“吴伯雄任主席时国民党在野，就是坚持无私无我的态度”。吴伯雄当年作为党魁提名前总统马英九后一举胜选，朱立伦“退出战局”并自勉意在言外。

国民党中央人士则透露，朱立伦本就强调无私无我，面对质疑，以黄健庭说法和访吴伯雄来回应是预先排好一起没错，且朱在年前就有此意，认为有助团结。后来党中央也认为，无论南投补选胜败，以正式开始进行立委提名讨论的时间点来处理为佳。

无论朱立伦自己怎么想，朱立伦的不选，现赢得党内普遍认为有助团结的赞声，且若朱展现出的作法能被认为没有私心，也更有利于朱立伦有效布局立委。

而朱立伦此举更是形同“做球”给侯友宜，在党主席表态后，两人就总统大选议题僵持的立场开始有所不同，朱立伦要塑造自己想当“总教练”，且“合理”的征询县市首长及已表态者看法，侯友宜有了党内沟通的时机和理由，就算不对外表态，也应把握凝聚团结的机会。

不过，在台面上目前看来，侯友宜对朱立伦的动作仍无回应，甚至出现侯阵营评论“党的家务事先处理好”的说法，国民党内人士也说，党的家务事难道不是未来统候选人的事吗，期望把握时间一起团结。

朱立伦与侯友宜曾在新北市等地合作过，两人是否能在蓝营“不能输”的压力之下找出国民党的下一步，而非机关算尽、无端增加政治风险，会如何影响政局，值得进一步观察。