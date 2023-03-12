来源：中时电子报

作者：林上隽

金门二胆岛一位士兵，不知何故，也不知如何，居然会 “漂流”到厦门外海，被对岸的海警“救起”。从地理位置上看，报载其被“救起”的海域，是在三胆附近，距离对岸是越流越远的，且仍在台军守卫的范围中，厦门的海警如何会“越境”救起？莫非对岸的军队早已可以如入无人之境，畅行无阻了？

国防部想来非常忌讳“叛逃”二字，但无论其是为了躲避债务，或是感情因素，实质上就等于是“投共”了。生长于台湾、养成于台湾，肩负防卫台湾安全责任的军人，为何敢冒《刑法》的重罪，泅往对岸？其中的内情，尚在梳理当中，但对军人士气的打击，以及台湾人对军队的信赖，恐怕是令人细思极恐的。

想来对岸大概不可能将他交返台湾，面临返台后可能面临的重刑，这位士兵大概也不会愿意被遣返，由于其位阶太低，其所获得的可能待遇，当然不能与林毅夫相提并论，但至少生命可以无虞、刑责可以豁免、生活能获得保障，或许这就是他目前的处境了。

士兵叛逃，这对台军威信无疑是重大的损伤，尤其是近日以来，军队中的纰漏层出不穷，更等于是雪上加霜。目前台湾一群人叫嚷着要打仗，《全动法》似也早已在紧锣密鼓暗中进行着，台湾真的能“战”吗？一旦战事爆发，又将会如何？真的让人不敢想下去了。