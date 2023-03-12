来源：中时电子报

主笔室快评

侯友宜是不是国民党“沉默的王牌”？从民调来看，的确如此。只是，面对侯友宜迄今不愿表态选或不选，蓝军有必要认真思考，谁是能与之并驾齐驱的另一张王牌，不能再把鸡蛋全放在同一个篮子。否则等到最后，侯友宜的答案如果还是那句“侯侯做代志”，届时，国民党的选情就等着“出代志”。

各媒体自去年底起陆续针对2024展开民调。尽管各家数据不一，但大抵上都指向侯友宜是国民党最强选将，甚至有超越赖清德的趋势；但随着绿军重新整队，领先优势开始有退潮迹象。

过去这段时间，侯友宜或许碍于“落跑”问题迟迟不愿表态，盼能事缓则圆，以时间换空间。但从目前的民调起伏来看，恐怕是失去比得到的多更多。

无论侯友宜内心想法是什么，身为民选政治人物，有个观念必须谨记在心，也就是政党存在的意义是执政，政治人物的目标，则是让自己能服务更多人；身为公职人员，若能当上总统，将会是一生最大的荣耀。既然如此，就不该把如此光荣的事，变成让外界雾里看花的宫廷剧，这样的作法对选民来说，未免过于矫情，且缺乏责任感。

或许侯的如意算盘是等待新北议会6月会期结束再顺势接受征召；问题是，民进党是吃素的吗？会傻傻让他安全下庄选总统吗？届时民调若不如预期，甚或往下掉，党员还会接受征召他吗？

侯友宜当然可以继续扭捏，但国民党2024的铺排不应该变成只等一个人。无论是政绩亮眼的卢秀燕或是任何有实力的选将，国民党都应主动征询，积极创造更多想像与可能；否则，孤注一掷带来的风险，恐怕没人承受得起。