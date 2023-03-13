美国的“毁台计划”已是现在进行式

来源：中时新闻网

作者：郁慕明

前段时间蔡正元转载美国媒体人贴文，指白宫内部人士爆料，拜登曾脱口说过有“毁灭台湾计划”，惊悚程度远超过新保守主义分子搞出来的乌克兰灾难。诚然，此消息真实程度如何尚待进一步求证，但从台湾蓝绿高层皆抢着替白宫“澄清”的反应，已让我们看见台湾的危机。

此危机便是，当台湾民间开始涌现“疑美论”的当下，真正有机会在台湾执政的两大党，却都基于自己的私利，帮着美国压制人民的质疑。对民进党而言，无论蔡英文和赖清德斗得多凶，都寄望美国翻搅台海情势，好重炒“抗中保台”戏码，借此保住“绿色政权”延续。因此，即便疫情告一段落，两岸关系有望回暖，但在民进党选举的需要下，恐仍会蒙上阴影，甚至再度兵凶战危。

至于本该带领民众质疑美国，反对美台勾结玩危险游戏的国民党，却因党主席朱立伦“亲美反共”的政策主导，竟也落得和民进党比赛“争宠”的局面。朱立伦不断想向外界证明，国民党比民进党更能获得美国信任，为此不惜争先恐后表忠心，强调拜登所谓“毁灭台湾”一定是谣言，比美国政府都还急着反驳。

当这些有机会上台执政的“政治明星”都忙着讨好美国，难怪昔日与我共同创立新党的王建煊会直言，台湾再这样紧抱美国大腿，一有意外就会完蛋。事实上，不论拜登是否真说过“毁灭台湾”这几个字，光以美国近来一系列干预台湾政治的作为，便可知“毁灭台湾”当然已是现在进行式。

首先，早在去年九合一选举投票前，美国就逼着民进党冒着丢票的风险，也要延长台湾青年兵役，而这仅仅只是表面的一环。所谓“延长兵役”搭配的是一整套“全民皆兵”的计划，不仅要加强后备动员，还要修《全民防卫动员准备法》将16岁以上学生列册，乃至老幼妇孺皆须编入“本土防卫”，也即台海一旦生变，美国要求台湾打到巷弄战、街道战，为此就得抓足够的炮灰拖延台海战事。

这种推人民作人肉盾牌的思维，蔡英文在宣布延长兵役的记者会上已展露无遗，那就是仿效乌克兰建设防卫力量，才能撑够久等待“国际”救援。这种话的背后潜台词，就是美国已经认定台湾不可能“决战境外”，如果真搞到两岸兵戎相见，解放军必然在第一时间就突破台湾海防、空防，而台湾要学乌克兰打到城镇战却根本没有足够腹地，最后只是让战火殃及平民。

可怕的是，美国不断利用台湾挑衅中国大陆的红线，却根本没想自己参战。其所谓“不对称作战”，就是不支持台湾购买大型军机、军舰或自造潜艇，硬是将美丽宝岛搞成布满地雷的“刺猬岛”，帮他们消耗中国大陆而已。何况对唯利是图的美国政客而言，所谓“护国神山”的台积电也已沦为“美积电”，台湾成了随时可牺牲的棋子。

如今美军欲将弹药库设在台湾，更说明美国想法不是在台海开战时保住台湾，而是想办法添柴加火，让两岸对抗更剧、仇恨更深、伤亡更多。正如民进党一些军事专业人士也指出，如果美军没有正式参战，光放弹药在岛内，反而可能使台湾更危险。然而，美国就是要台湾负责做马前卒，而非拖美军下水与中国大陆正面冲突，毕竟中美还有许多共同利益牵扯，绝不会走到热战那一步。

现在美国依其《国防授权法案》，即将派官员直接到台湾行政、立法机构任职，而台湾也早修法允许美国人当我们的公务员，说白了就是监军，监督台湾官员必须为美国利益服务。美国在台协会换新主席，也说将加强与台湾潜在的总统候选人的关系，说穿了就是“严管台湾”，透过对有意坐上大位者的控制，确保台湾民间的“疑美论”难成气候。

当前台湾受美国不加掩饰地操控，几乎已犹如殖民地，无奈几个台面上的政治明星又都为了私利迎合美国，配合美国升高台海紧张的操作，台湾人民要自求多福了！