硅谷银行破产 银行如何“引以为戒”？

来源：中新社

作者：高志苗

当地时间3月10日，美国Silicon Valley Bank（硅谷银行）因资不抵债遭金融监管部门关闭。从发布公告“爆雷”，到宣布破产关闭，再到美国银行股受影响大量下跌，硅谷银行流动性风波还在发酵。

据悉，硅谷银行成立于1983年，为美国第16大银行，主要为初创企业提供融资。硅谷银行的倒闭，是美国历史上第二大银行倒闭案，仅次于在2008年金融危机中倒闭的Washington Mutual（华盛顿互助银行）。

媒体报道称，截至2022年底，硅谷银行总资产大约2090亿美元（2819亿新元），总存款约1754亿美元。

“明星银行”为何突然破产关闭？上海交通大学上海高级金融学院教授、美联储前高级经济学家胡捷告诉中新社记者，硅谷银行的一个问题是客户结构太单一，都是高科技公司，甚至还有一部分和币圈（数字货币玩家形成的圈子）有关系。“这些科创公司本身大部分没有盈利，在资金宽松时可以轻松融资，加息后资金面偏紧，这些科技公司也没钱了。”

前海开源基金首席经济学家杨德龙也表示，硅谷银行主要面对的是科技企业，很多科技企业上市融资也得到了硅谷银行的支持。硅谷银行资产量超过2000亿美元，属于实力比较强的银行，但在美国联邦储备委员会（以下简称美联储）加息，以及很多科技企业裁员、经营状况下降的情况下，硅谷银行遇到了流动性危机。

美联储加息，导致硅谷银行持有的美国债券出现较大幅度下跌。“为了应对储户挤兑需求，硅谷银行不得不低价卖出持有债券，这使银行面临比较大的投资亏损。恐慌和挤兑潮导致硅谷银行宣布破产。好在硅谷银行主要针对的是科技企业，所以它的破产更多是个例，而不是系统性风险。”杨德龙说。

“黑天鹅”事件牵动多方“神经”。硅谷银行宣布破产关闭当日，作为上海浦东发展银行与美国硅谷银行的合资银行，浦发硅谷银行发布公告称，浦发硅谷银行成立于2012年8月，是一家在中国境内注册的法人银行。浦发硅谷银行拥有规范的公司治理架构，有独立经营的资产负债表。作为中国首家科技银行，浦发硅谷致力于服务中国科创企业，始终按照中国法律法规规范稳健经营。

业内人士普遍认为，硅谷银行倒闭对于中国A股市场的影响相对较小。杨德龙判断，“目前硅谷银行倒闭的影响并未传导到A股市场，大家可以静观其变，不必过于担忧。”

谈及银行如何引以为戒、防范风险，胡捷提示，商业银行的风险可能来自经营亏损，也可能来自流动性枯竭。“当流动性出问题时，往往有滚雪球式的自我放大效应，迅速形成恶性循环。作为风险管理的常规手段，商业银行应有周期性的压力测试，未雨绸缪，做好应对各种‘黑天鹅’或‘灰犀牛’的准备。”