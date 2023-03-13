硅谷银行 雷曼兄弟2.0？

来源：台湾《联合报》

作者：廖启宏

硅谷银行于3月8日还称资本完善，隔天一些新创公司执行长和投资者的群聊，却开始传言说硅谷银行要关门了！要大家赶快把钱提出来，瞬时造成挤兑，竟在短短48小时内宣告关门。许多存款者希望提款却被警卫阻止，在新创公司甚至金融界，一时激起千堆浪。

硅谷银行迅速倒闭，让世界各地的一些投资者认为2008年的噩梦又来了；当年金融危机的第一张骨牌，就是从雷曼兄弟关门开始，开启了长达18个月的经济衰退。许多投资人担忧硅谷银行是否是雷曼兄弟的2.0版。

目前硅谷银行已由联邦存款保险公司（FDIC）接管，这是联邦存保公司2020年以来第一家接管的银行。

这家总部位于加州圣克拉拉的地区银行成立于1982年，资产是全加州第五、全美第16大的银行。主要的客户并非一般民众，而是新创公司和创投企业；因为新创公司风险比较高，一般商业银行不愿意贷款。硅谷银行的营运模式是藉由贷款或投资新创公司来获利，这些获利有时甚至是以股票的形式回馈。

硅谷银行倒闭和总体经济息息相关。首先，随着经济放缓，银行的客户（新创公司和风险资本家）在过去一年里筹募资金缩水，许多客户急需提领现金度过难关。

另外，硅谷银行在2020至2021年做了错误决策，把资产约一半（1000亿）都拿去高价购入10年期的国债，或许当时没有预判美联储会快速升息。

过去一年美联储不断升息，债券价值下降，加上愈来愈多的客户将资金取出；为维持基本存款准备和现金流，银行不得不亏本出售债券，但这仍不足以维持银行的运营，以致亏损连连。

这时银行的执行长贝克犯了一个低级公关错误，成为压垮骆驼的最后一根稻草。那就是在三月九日写信给新创公司的客户，希望他们保持冷静、共体时艰，不要大量提款。这个诚实的EMAIL，结果是真心换绝情。新创公司开始恐慌性提款挤兑，还一传十十传百，大家都来解约。挤兑只要一开始，就是自我实现的预言。

不过贝克也并非全然无辜。他早在数个星期前就把手上硅谷银行的持股都卖出了。之后美国监管单位证券交易委员会（SEC）肯定会介入调查。

有些人怕其他银行可能正在走向类似2008年的灾难，但笔者认为目前不用太担心。硅谷银行并非典型的银行，它的许多储户都是新创公司和科技投资者；大多数银行不像硅谷银行拥有单一的客户群，所以传染的风险很低。

另外金融危机使美国付上惨痛代价，也连带有了一系列亡羊补牢措施。政府监管极度强化，银行的资本状况要好得多，债务违约率也降低，系统性风险可控。或许有其他一些银行会遇到麻烦，不过目前不必太担忧大范围影响。

目前美国负债大宗是企业和有钱人，比起2008年市井小民背房贷的情况不可同日而语。而企业和高收入者对利息比较不敏感，因此整体金融状况还算稳定。

虽然不用太过担忧大规模的金融危机，但硅谷银行倒闭对高科技和新创公司肯定造成很大冲击。这也透露出经济放缓的些许警讯，不可不慎。