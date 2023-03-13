硅谷金融风暴突袭 美联储须审慎应对

来源：台湾《工商时报》社论

2017年6月，当时任期剩下半年多的联邦储备局（Fed）主席耶伦，知道自己不太可能获得总统特朗普提名连任，她在一场公开演讲中，以类似毕业演讲的口吻向全球宣示，2008年的金融海啸之后，Fed用了所有方法强化银行资本结构，她公开宣示：“我认为我们比过去安全许多，我希望并也坚信，在我们有生之年不会再发生金融危机。”

耶伦的宣示已经超过五年，美国银行体系强劲的资本结构支撑了冠病疫情经济封锁的冲击，更让Fed在突然恶化的通货膨胀压力下，能够放手施行暴力升息4.25个百分点的激进政策，金融体系仍然毫发无损，耶伦“有生之年不会再发生金融风暴”的宣示，至今仍然强而有力。

直到上周的3月9日，两间成立在1980年代的加州银行突然崩溃，提供加密货币投资人资金转换服务的Silvergate银行在3月9日宣布倒闭，同时退还所有客户的存款；另一家资产规模排名全美国第16大，以服务新创产业为核心的硅谷银行（Silicon Valley Bank，SVB），则遭到客户挤兑提领存款，只撑了两天就被加州的银行监理单位勒令停业，由联邦存款保险公司（FDIC）接管。

两间加州银行同时爆发挤兑风暴，拖累包括摩根大通、花旗在内的美国龙头银行股价大跌，更造成道琼、标准普尔500与纳斯达克指数重挫，中小型银行比重较高的那斯达克银行股指数（KBW Nasdaq Bank Index, BKX），在3月9日当日更暴跌8％，各界疯狂搜寻总资产超过100亿美元（134亿新元）的中大型银行的资产负债表与资金操作，锁定大约110家商业银行，紧盯是否会出现连锁性倒闭的危机。

由于担忧银行出现骨牌风暴，存款户纷纷将银行存款提领出来，涌入美国政府公债进行避险，3月9、10日两天，两年期美债殖利率下跌了46个基点，几乎与2008年9月雷曼兄弟倒闭时连续两天利率急跌的幅度相当。全球媒体疯狂报道两家银行戏剧性崩溃的新闻，更有大量媒体以“雷曼时刻再现？”作为标题。

再度面临金融风暴的耶伦（现为财长），与Fed、FDIC、监管银行的货币监理署（OCC）启动危机处理机制，火速接管资产总额超过2000亿美元的硅谷银行，利用3月11、12日的周末假期拟定偿付方案（Silvergate银行因为只有1620名客户，破产前已经确认可以偿付所有存款），并且针对危险名单中的First Republic Bank、East West Bancorp等商业银行筑起了防火墙，耶伦公开强调银行业监管有效且工具甚多，美国银行系统韧性强健，硅谷银行的倒闭风险不至于扩大。

与过往银行倒闭不同之处，Silvergate与硅谷银行的放款余额很低，两家银行都将大量的资金投入风险极低的政府公债，却不料受到Fed急速升息的冲击，在存款户触发挤兑风暴时，大量出售政府债券虽然不会有流动性的问题，却因此出现巨额亏损而导致股权净值暴跌。台湾寿险公司去年动摇“国本”的净值风暴，病灶也很类似，所幸保险公司面对挤兑的防火墙做得够高，加上金管会破天荒同意更改会计准则才成功控制风险。

Fed在一年之内暴力升息425个基点，给金融市场带来极大的压力，最近Fed主席鲍威尔发表鹰派言论，市场预期3月决策会可能再升息两码（50个基点），是推倒硅谷银行的最后一根稻草。如同去年第四季美国国债一度出现流动性问题，迫使Fed放缓紧缩的力度，加州两家银行的倒闭也可能再度提醒Fed，边缘金融体系摇摇欲坠，不只引爆加州金融风暴，甚至连房地产价格正在重挫的韩国、加拿大、纽澳、以及早已深陷破产危机的新兴市场国家，都可能四处暴雷。这次硅谷金融风暴会不会减缓Fed升息的脚步，很快就会有答案。

还有，一度被热钱追捧的梦幻资产，包括加密货币、破坏式创新公司、空白支票上市SPAC、以及以硅谷为火车头的新创产业，都在Fed的暴力升息下彻底泡沫破灭了，这当然是Fed升息的政策目标之一，但是硅谷银行的崩溃，不只对已经资金紧俏的创投产业带来更强的寒风，大量新创企业面临更严重的资金断链危机，越是早期、离营收越远的新创企业，离破产倒闭越近。

金融安定的警讯四处发报，Fed必须步步谨慎，更要缓和金融市场惊弓之鸟的紧张情绪。鲍尔一次鹰派立场的演讲，就引爆硅谷银行与Silvergate银行的挤兑风暴，说明了金融市场紧张情绪仍然处于高烧不退的沸点，Fed必须设法降低政策变动与市场波动的风险系数，2023年才能走好通货膨胀与金融风暴的钢索。