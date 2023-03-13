日本GDP世界第三宝座危矣

来源：日经中文网

作者：松尾洋平、南毅郎、犬嶋瑛

日本此前维持的国内生产总值（GDP）世界第三这一地位正在变得危险。长期持续的通货紧缩加上目前的日元兑美元快速贬值，按以美元计算的名义GDP来看，与排在世界第四位的德国的差距正在迅速缩小。此外，似乎已成为世界最多人口国家的印度也在猛追，日本在世界经济领域的存在感正在下降。

日本经济新闻将2022年日本和德国的名义GDP乘以年均汇率后进行了比较。日本的美元计价GDP为4.23万亿美元，而德国为4.06万亿美元，仅相差1700亿美元。两国的差距在2020年是1.15万亿美元，2021年是6700亿美元。

日本1968年在国民生产总值（GNP）上超过西德，在资本主义国家中跃居仅次于美国的第2位。在20年前的2002年，日本名义GDP为4.18万亿美元，规模达到德国（2.08万亿美元）的两倍以上。

两国差距缩小的主要原因是日元贬值。2022年受美国加息影响，美元不断升值，日元兑美元汇率一度创出32年来新低。欧元兑美元汇率也有所贬值，但日元汇率的贬值幅度更大。

从名义GDP来看，物价涨幅越高，金额越会变大。观察显示国内综合物价动向的GDP平减指数，从2022年的通货膨胀率来看，德国为5.1％，而日本仅为0.2％。由于资源价格走高和冠病疫情蔓延带来的供应链的混乱，全球通货膨胀加剧。日本受内需疲软影响，难以全面转嫁成本，国内物价上涨有限。

将美元计价名义GDP与20年前相比，德国增至两倍，但日本仅增长1％。增至20年前的两倍的美国以25万亿美元排在世界第一位，而增至12倍的中国则以18万亿美元排在第二位。

观察日德的情况发现，德国实际GDP增至1.3倍，物价增至1.4倍，汇率成为约一成的推高因素。日本实际GDP仅增至1.1倍，由于长期持续的通货紧缩，物价下降6％，汇率下降5％，分别成为拉低GDP的因素。

日本存在结构性的增长潜力的缺乏。从海外进口大量能源资源的情况并未改变，资源价格上涨导致进口额增加。电子行业的竞争力减弱，商品出口的盈利能力也出现下降。少子老龄化和人口减少加剧，基本的“体力”正在下降，产生明显影响。

关于显示经济结构变化的国际收支，数字服务的海外支付大幅增加，“数字赤字”也在扩大。国家的财政状况严峻，财源有限，但需要努力通过有效果的预算和监管改革等培育新产业。

德国经济的火车头是出口，占GDP的规模高达四成。欧元区的人口超过3亿人，这是与美国基本相同的规模，在欧盟（EU）扩大经济圈，推高了德国的经济增长。从目前的德国经济来看，通货膨胀成为沉重负担，2023年的实际增长率仅为0％左右，但从中长期来看，正在描绘积极推进环保投资的战略。

关于2023年日本和德国的GDP是否会逆转，汇率动向将产生明显影响。大和证券的多田出健太指出，“如果美国加息告一段落，美国利率下降，日美利率差将缩小。日元汇率容易迈向日元升值”。入境游的重启等也将带来买入日元的需求。

不少观点认为新总裁将于4月上任的日本银行（央行）将在2023年调整货币宽松，但据称难以实施美欧那样的加息。由于汇率和物价的走势的影响，存在日德差距缩小的可能性。

在日本和德国的背后，维持迅速增长的印度正在追赶。按联合国推算，印度人口已经超过中国，成为拥有世界最多人口的国家。国际货币基金组织（IMF）预测称，到2020年代后半期，印度GDP将超过日德。

观察日本的美元计价GDP的推移，在发生阪神大地震、住宅金融专门会社问题加剧的1995年达到顶峰，随后因日元贬值而陷入低迷。爆发雷曼危机的2008年以后再次上升，东日本大地震的2011年至2012年也明显上升，均为日元升值做出的贡献。

日本要在世界经济中保持一定的地位，借助工资上涨完全摆脱通货紧缩以及企业盈利能力的恢复不可或缺。