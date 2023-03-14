美国出手相助硅谷银行储户对市场意味着什么？

来源：彭博社

作者：露丝·卡森（Ruth Carson）

硅谷银行（SVB）轰然倒闭以及美国政府火速救助该行储户，正在搅动对包括美国经济和利率前景在内的各种市场押注。

美国监管机构火速承诺保护硅谷银行储户资金安全，并且新设立一个比通常条件更优惠的“面向银行的贷款计划（BTFP）”，以遏制对美国金融系统健康状况的恐慌。市场人士认为，这应该有助在短期内提振市场情绪，但从长期来看可能会导致道德风险。

以下是投资者和策略师对硅谷银行事件最新进展可能如何影响市场的看法：

提振情绪

Priya Misra，道明证券全球利率策略主管

“即使SVB被出售，对银行系统的流动性和资本状况的担忧仍将存在。新的BTFP计划为银行提供流动性，应该会在很大程度上提振情绪。我们预计银行贷款标准将进一步恶化，增加下行风险。尽管我们预计美联储会继续加息以遏制高通胀，但我们仍然看多10年期美国国债。我们预测美联储3月份料加息25基点，利率峰值料为5.75%。”

道德风险

Michael Every和Ben Picton，荷兰合作银行策略师

“如果美联储现在为任何陷入资产/利率痛苦的机构提供支持，那么他们事实上是在允许金融条件大规模放松并放任道德风险上升。对市场的影响是，如果投资者认为美联储会很快积极地使一年期BTFP利率与美联储终点利率对齐，那么美债收益率曲线可能会牛市趋陡；如果投资者认为美联储的行动将导致高通胀更具粘性，那么美债收益率曲线可能熊市趋陡。”

不能保证

Paul Ashworth，凯投宏观首席北美经济学家

“从理性上讲，这应该足以阻止该事件的风险扩散进而拖累更多银行，在数字时代，这种情况可能在眨眼之间就会发生。但是，风险传染总是更多来自非理性的恐惧，所以我们要强调的是，不能保证这肯定能起作用。”

暂停加息

Jan Hatzius为首的高盛经济学家团队

“鉴于最近银行系统的压力，我们不再预计FOMC会在3月22日的政策会议上加息，3月以后的利率路径仍有很大的不确定性。”

强劲反弹

Erika Najarian，瑞银证券分析师

“我们认为美国的银行股可能迎来强劲反弹”。“我们的客户可能会继续倾向于选择优质银行，具有讽刺意味的是，这些大而不能倒的银行在监管下成长为拥有大量流动性和资本的银行”，即摩根大通、美国银行和富国银行。

美元压力

John Bromhead，澳新银行策略师

“政策应对措施的力度和速度应能平息银行系统的恐慌。与去年9、10月份的英国养老金危机类似，决策者能够有效地圈定风险，避免任何形式的系统性事件。我们看到对风险敏感的货币因此反弹，而美元承压。”