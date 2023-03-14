来源：风传媒

作者：魏隆升

马祖连续21天没有货船补给，离岛将士没肉吃，无奈只能在沙滩写“马防部伙房主菜是白饭”、“马防部伙房都没肉”求救。笔者当兵就驻守外岛，时值96年的风雨飘摇，对外岛期间的同袍情谊、“同岛一命”，点滴在心。但忆起外岛补给困顿，不时资源短缺，依然刻骨铭心。更愤恨的是，距离外岛时日已经好几十载，现在补给状况仍然没有改善，而执政党又加速把台湾导向战争，这体现的，已经是内外两层结构性的问题：内是不能战斗的台军；外是岌岌可危的两岸冲突。

很多人以为打仗靠的是尖端武器、大炮重兵。但大炮重兵也要弹药跟操作人力、尖端武器也要回基地保养补给，所以有言“打仗打后勤”、“三军未动，粮草先行”、“埋锅造饭，吃饱打仗”、“空战出英雄，地勤一半功”…族繁不及备载。后勤补保，一直都是战争关键。“缺肉”东窗事发后，台军立刻调派C-130H运输机补给多达10日冷冻肉，故障好几天、海象一直不佳无法航行的交通船，奇迹似的又能补给了，陆军司令也风尘仆仆飞到马祖去颁发加菜金，驻防官兵好不快乐！只是不知道这个勉强及格的后勤，又能持续多久？

美军是世界上最重视后勤的军队，而台海是世界上“最危险的地方”，但请读者不要忘记，美国距离台海隔了整整一个太平洋，万余公里。后勤并不来自腹地狭小的冲绳、关岛，而是更远处的夏威夷，以及广袤的美国本土，诸多台湾民众都忽略了这点，只因美军常在南中国海自由航行、常在海峡优游穿梭，就直观以为有美军这张王牌，就等于“抗中保台”上外挂，中国大陆军方唯恐避之不及。可事实是，美国官方、西方智库多次兵推，都已经证实如果真的战争，美军会因为中国大陆“反介入与区域拒止”而断掉补给线，乌克兰模式在台湾根本不适用，美军如果不能在前线驻军，最好的方法是提前在台湾储存弹药，因为战时根本无法补给。CSIS前些时候做的那24次兵推更指示，战争如果即将爆发，美军应该先撤出“反介入与区域拒止”范围，等到中国大陆第一波打击结束，再想办法回推。

美国之于台湾，就好像台湾之于马祖，后勤补保的困难就是如此直观。果真如此，这几天就出现“美军要在台湾储存武器”的新闻，台湾人乐开怀，却没有人真正认识到美国人背后的现实考量，而更有把握可以与中国大陆一较高下，结果美国人都往大后方撤了，台湾还在肖想“坚若磐石”的情谊，打算靠美国人打仗，台军要出包了才赶紧圆场，找借口说跟美国人买了多少先进武器、签了多少合作、多少官员间的交流，结果连最基础的后勤都做不好，试问执政党，你拿什么本钱来“抗中保台”？

台军没肉，尚能战否？现在内里结构是台军糟糕的后勤、被骂才肯动的消极态度；外是执政党加速把两岸推向战争、美军又准备后撤，战事岌岌可危，我一久居海外的老旁观者，都能将台湾现状问题看得如此透彻，台湾真的当局者迷吗？被意识形态冲昏头的台湾民众，您们何时才要清醒？