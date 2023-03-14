美国LNG产量将占三成，让世界离不开？

来源：日经中文网

作者：花房良祐

俄罗斯进攻乌克兰已经持续一年之久，在液化天然气（LNG）出口领域，美国的存在感不断增强。据调查公司Rystad Energy预测，2030年美国的LNG产量将占全球的3成，相较于目前的两成进一步扩大。在俄罗斯对欧洲供应的天然气急剧减少的情况下，与欧洲和中国企业签订长期合约的多个美国项目最早将于年内启动。

美国、卡塔尔、澳大利亚2022年的LNG产量基本上都保持在7000万吨以上，处于三雄鼎立状态。到2030年，预计美国的产量将增加到约2亿吨，规模达到位居第二位的卡塔尔的约1.7倍。

卡塔尔也在进行增产投资。但经过页岩气革命之后成为天然气生产大国的美国的增产速度更快。

3月初，记者来到位于美国南部路易斯安那州的“卡梅伦”LNG工厂时，液化设备正在持续满负荷运转。这里距离得克萨斯州休斯顿约三小时车程。周围聚集着多个已经开工或正在建设的工厂。

卡梅伦工厂位于有鳄鱼出没的墨西哥湾沿岸湿地。第三条生产线已于2020年竣工投产。每两天就有一艘LNG船驶向亚洲和欧洲。除美国LNG公司桑普拉基础设施（Sempra Infrastructure）外，三井物产和三菱商事等大型商社也参与了这个项目。

因预计还会进一步增产，卡梅伦厂区留出了大面积空地。日挥控股等已经接到该工厂第四条生产线液化设备的基本设计订单。桑普拉首席执行官（CEO）贾斯汀·伯德（Justin Bird）表示：“扩张计划正在顺利推进”。

美国桑普拉还在墨西哥湾开发年产1350万吨的其他工厂。八成已通过长期协议确定意向，最早今年春季将决定投资。

设计和建造将由大型工程公司柏克德（BECHTEL）负责，费用约为105亿美元（141亿新元）。柏克德表示“五年参与了17个工程”（CEO布伦丹·柏克德），一直支撑美国LNG工厂的飞跃发展。

此外，销售对象基本确定的两个项目也在墨西哥湾，被认为已接近决定投资。美国最大的切尼尔能源公司（Cheniere Energy）也于2月宣布将在Sabine Pass（路易斯安那州）设置年产2000万吨的增产设备。

LNG的世界需求趋于扩大。由于进口俄罗斯产天然气的管道破裂等，欧洲的LNG采购猛增。

目前以现货交易为主。据挪威雷斯塔能源公司（Rystad Energy）统计，2022年的欧洲需求约为1亿2000万吨，比2021年增长约七成。在世界需求中欧洲的占比由2021年的约两成扩大到约三成。

雪佛龙CEO Mike Wirth3月6日表示：“天然气市场长期发生着结构性变化”。欧洲与俄罗斯的天然气交易恢复到俄罗斯进攻乌克兰之前状态的可能性很小。

中国的LNG需求受冠病疫情的影响，2022年同比减少约2成至6000万多吨，但中长期将增加。预计2030年的需求将超过1亿4000万吨，将超过欧洲。

满足上述LNG需求增长的是美国产LNG。中国2021年进口的美国产LNG以现货交易为主，大约为800万吨。与美国项目签订的长期协议数量，包括今后开始进口的部分在内，至少达到约2500万吨，交易很可能会增加。

欧洲大型资源贸易商贡渥集团（Gunvor）CEO托恩奎斯特说：“世界已经离不开美国的LNG”。LNG生产的主角正由过去的卡塔尔转眼变成美国。