美国硅谷银行倒闭事件的赢家和输家

来源：新浪财经美股官方微博“环球市场播报”

美国硅谷银行倒闭引发全球轰动，这家以科技创业公司为主要客户群体的银行闪崩，谁会是其中的受益者和受害者？

整个金融市场有一个“幸运或者不幸”的本质特征——这是零和游戏，当一个人成为输家的时候，总会有其他人成为赢家。

在硅谷银行倒闭之后，周日晚间，美国联邦政府监管部门闪电出手，宣布所有储户都能够陆续取出存款，目的是安抚事件引发的恐慌情绪。不过截止到周一下午，整个市场上的惊慌失措，并未完全消失，储户在硅谷银行门口排起大长龙取款。

部分赢家：

摩根大通银行

硅谷银行倒闭在储户中引发了恐慌，许多人担心自己存钱的地方性银行发生问题，开始紧急取款，而全国性大银行势必会看到自己的存款大增。

按照资产计算，摩根大通是美国最大的商业银行，利用这一次硅谷银行危机，该公司很快将攫取新的市场份额，对于首席执行官加米·迪蒙（Jamie Dimon），这又是一次新的胜利。

股票做空机构

对于那些做空硅谷银行和美国纽约Signature Bank（另一家最近出现问题的银行）股票的机构来说，现在是赚得盆满钵满的时候。同样，如果做空了其他美国地方性银行的机构，现在的心情也不错。

提供美国债券和企业账户服务的互联网金融公司

在美国的新创科技公司中，有一半属于硅谷银行客户。随着这家银行爆出问题，这意味着有大量的科技公司需要寻找管理自家现金的新场所。

除了上述全国性银行将会赢得一些客户之外，那些提供类似服务的互联网金融平台也会受益。比如最近消息称，美国金融科技公司Brex最近已经获得了硅谷银行客户转移过来的几十亿美元的存款。

美国参议员沃伦

不论外界是喜欢她还是讨厌她，参议员沃伦过去多年一直在猛烈批评美国华尔街，以及美国政府对于金融行业的监管缺失。硅谷银行的倒闭将证明沃伦过去的警告并非戏言。乘胜追击的沃伦最近在美国一家权威媒体发表评论，批评了美国政府对于硅谷银行的拯救计划。

私人信贷经理群体

私人信贷行业也被称之为“影子银行”，在硅谷银行倒闭之后，他们可以填补空缺，面向科技公司提供贷款服务。

据统计，到去年年底，美国的私人信贷产业规模已经发展到了1.2万亿美元的水平，硅谷银行危机将给这个行业带来一轮新的刺激。

廉价买入硅谷银行非保险存款的华尔街交易员

在硅谷银行爆出问题后，超出25万美元存款保险上限的客户存款成为高风险资产，随后有一批金融公司以极低价格（55美分买入1美元存款）买到了这些高风险资产。结果后续，美国监管部门宣布，不论是否超出25万美元，所有硅谷银行客户的存款都能够全额取出，所以上述这些抄底买家这一次可以说是赚疯了。

没有牵连硅谷银行和Signature Bank的科技公司

这几天，美国科技公司的办公室肯定忙的一团糟，那些没有涉足到这两家银行的公司，则属十分幸运。这些公司的资产管理和风险控制部门，估计正在庆祝自己的幸运。

在上周末有坏消息要宣布的公司

硅谷银行的倒闭事件成为媒体关注的头条，所有人都在关注此事，所以宣布坏消息的企业，很幸运自家的事情不会被舆论所关注，这些坏消息包括“流血融资”（公司估值低于上一轮的融资交易）、裁员计划或是诉讼。

部分输家：

银行股持股人

美国政府周日晚间宣布的援助计划，重点是储户，这个计划明确了一个信息：银行股东只能自担风险。美国资本市场读到了这个信息，周一，美国地方性银行股价普遍大跌。

风险投资机构

美国的风险投资公司是否应该因为挤兑硅谷银行而遭到谴责？这是一个争议话题。如今，硅谷银行倒闭以及后续的政府援助计划引发了舆论关注。监管部门宣布，美国纳税人不会为这一次事件买单。

未来，人们可能会看到过去回避政府监管的金融机构，最终被政府拯救。美国的风险投资机构很有可能被描述为这种不正常状况的一个“作妖者”。

新创科技公司

危机最初发生后，一些新创科技公司担心无法从硅谷银行取款，无法给员工发工资，现在看来，这个担忧已经不存在。

但是未来在取回存款之后，科技公司需要考虑把现金放置在何处。过去，硅谷银行是新创科技公司的得力助手，和其他银行不同，该银行能够提供科技企业所需的服务，并且促成各种交易。未来，哪一家银行能够提供硅谷银行的服务呢？

地方性银行

美国政府的援助计划传递出一个信息，那就是在银行的存款是安全的，民众和企业无需去其他银行挤兑。这对于其他地方性银行来说，相当于是一个安民告示。

但是，相反的事情还是发生了，尤其是在一些小规模地方性银行中。周一，包括“第一共和银行”和“第一地平线银行”等地方银行的股价出现了雪崩暴跌。

高盛集团

在硅谷银行倒闭事件中，高盛集团这家美国实力投资银行所扮演的角色不能被外界忽略。之前，高盛集团曾经帮助硅谷银行谋划一轮股票发行融资，但是最终失败。也许硅谷银行自身的问题已经很严重，已经难以再成功融资。

美国“西南偏南大会”

作为年度的创新大会和艺术节，3月份举行的美国西南偏南大会吸引了大量的观众，尤其是来自科技行业的人士。但是，硅谷银行倒闭事件给今年的大会蒙上了一层阴影。

美国加密货币行业

加密货币市场现在低迷，这个行业错过了硅谷银行这个机会。可以设想一下，如果是在2021年加密货币市场的巅峰时期，硅谷银行破产将会引发怎样的反应？

舆论也许会说，加密货币可以避免这种问题，人们不应该再相信传统银行。没准这种事件可能会让比特币价格突破10万美元大关。