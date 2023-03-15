稳物价还是救市场？通胀斗士鲍威尔不想做选择题

来源：彭博社

作者：Steve Matthews

美国核心消费者物价指数(CPI)的加速上升可能会增强美联储加息决心，但是在金融动荡持续令人担忧之际，下周无论加息还是不加息都将是一个艰难决定。

根据劳工统计局周二公布的数据，2月不包括食品和能源的核心CPI环比增长0.5%，同比上升5.5%。整体CPI环比上涨0.4%，同比上涨6%。经济学家认为，相比整体CPI，核心CPI更能反映潜在通胀趋势。

美联储现在面临的难题是，通胀和金融风险之间应该先顾哪头。上周末，监管部门在硅谷银行倒闭后果断介入，宣布推出新机制，保障所有未保险的储户存款。

“CPI数据表明美联储没法坐等观望，”LH Meyer/Monetary Policy Analytics经济学家Derek Tang表示。“周末的政府干预行动旨在遏制金融危机，为继续收紧货币政策创造空间。他们不想在金融稳定和物价稳定之间做选择题。”

虽然银行股初现企稳迹象，但鲍威尔和他的同僚们可能担心在还无法对倒闭事件影响做清楚判断的时候，太早收紧货币政策会带来风险。

此外， 过去一年大幅累计450基点的加息已经给金融行业带来压力，硅谷银行的困境表明过去加息的滞后效应影响开始显现。

“加息25个基点还是按兵不动对于美联储是一个艰难的决定，”他说，Nationwide Life Insurance Co.的首席经济学家 Kathy Bostjancic表示。“如果金融市场的信号表明他们周日的紧急行动缓解了金融压力， 美联储官员可能被说服加息25基点。”

不过，她同时指出，“通胀不是美联储的唯一关注点，因为现在还需要考虑金融稳定和贷款条件”。

彭博经济学家观点

“2月份CPI报告表明通胀不会很快消退，美联储仍有继续加息的必要。3月份升息25基点可能是合适之举，之后还会再加息两次，利率峰值见于5.25%”

— Anna Wong，Stuart Paul

Renaissance Macro Research LLC的美国经济研究部门负责人Neil Dutta表示，CPI报告的细节并不能令美联储鼓舞，不包括住房在内的核心服务业价格仍在加速上涨。

他写道，“今天的CPI数据提醒我们与通胀之战尚未结束”。Dutta预计下周将加息25个基点，如果不是因为硅谷银行事件，本来说不定会加息50基点。