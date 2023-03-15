硅谷银行危机或将美国经济推向衰退“快车道”

来源：彭博社

作者：Jan-Patrick Barnert

硅谷银行倒闭事件刚发生后，所有人仿佛都只关心储户及其对全球其他银行的潜在影响，如今投资者终于注意到一个可能大得多的受害者，那就是美国经济。

在不忽视金融体系内部风险的情况下，如果你“仅仅”考虑发生另一场银行挤兑危机（尤其在欧洲）的威胁，过去几天市场的反应似乎有些过头。

但如果把视线跳出银行挤兑威胁，想想股市和其他领域的风险，那么你可能会发现一场大的下跌可能才刚刚开始。今年早些时候经济的良好表现让美股一派阳光灿烂，越来越多人开始思考经济“不着陆”的可能性。现在“着陆”又回到了人们视线之内，而且可能很快就会成为一种基线预测。

Confluente Capital的创始人兼首席执行官Frederik Hildner表示，“我们现在终于看到货币紧缩带来的痛苦，硅谷银行事件触发美国经济快速滑向衰退”。

彭博美国金融状况指数已经跌至去年低点，而且有可能进一步下滑。Marketfield Asset Management首席执行官Michael Shaoul表示：“我担心我们是否正在进入放贷标准大幅收紧时期，如果是这样，那会影响到经济表现” 。

高盛首席经济学家Jan Hatzius认同这种看法，他表示“短期内很难完全相信周日的干预将遏制小银行面临的压力，小银行在宏观经济中扮演着重要角色，未来他们的放贷可能变得保守得多。”

这可能会给企业带来一个巨大问题，因为他们或将失去未使用的信贷额度，同时又难以申请到新额度。Shaoul说，“我给商界人士的建议是，在你真正需要用钱之前，先从优质银行申请到信贷额度。因为以后可能拿不到” 。

野村的Charlie McElligott将最近的事件称为“金融条件意外收紧冲击”。他说，从长远来看，这可能会阻止银行体系发挥传导媒介作用，日后其对经济造成的影响会比现在看到的明显得多。

市场的仓位部署表明，目前已经采取的措施不仅仅是让投资者防范单一短期风险事件。对尾部风险的对冲交易正在增加，VIX看涨期权未平仓头寸处于2019年以来的最高水平。

货币政策失误给经济带来的风险也有所增加，美联储现在相当于要用一桶水扑两场火。对美联储政策利率峰值的预估正在迅速下滑，尽管通胀问题远未解决，但市场对年底利率的预期已经从一周前的5.5%降至4%。 Hatzius说，“虽然我们相信，如果对金融稳定的担忧减弱，美联储可能需要进一步收紧货币政策来遏制通胀，但目前他们可能能会优先考虑保证金融稳定，把它作为迫在眉睫的问题，而将高通胀视为中期要解决的事”。