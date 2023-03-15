来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

二胆上兵失联，三天后，陆委会主委邱太三“证实”人在厦门。前线传出逃兵投敌，国防部长邱国正称依法处理通缉令。倘若人未能返台，金防部和检调要如何确认叛逃，乃至发布通缉，仍莫衷一是。行政院长陈建仁透露，他们希望我们能把士兵接回来；不过邱太三说，接回的时间仍要看陆方作业，最长可达六个月。

两岸对话中断多时，遭殃多为小百姓，蔡政府只剩风凉话。凤梨、石斑及食品酒类遭大陆海关禁止输入，官员无法与大陆沟通解决，便推说陆方养套杀或歧视台湾业者。前线士兵失联事件，政府也无法即时应处，让虚有其表的备战原形毕露。

逃兵泳渡对岸，蔡政府完全只能被动看陆方的处理，这回更不敢再抱怨中共。如果没有大陆配合，叛逃事件很难大事化小，国安团队若比照林毅夫以“失踪”处理，有如掩耳盗铃，因为陆委会已“证实”逃兵下落。但一旦发布通缉，还不知由谁扛责，才能化解政治风暴。

绿营利用石斑和凤梨酥大卖芒果干，享受执政；农渔民及食品业者出口障碍，最后仍靠陆方协助解决。失联的士兵，也要靠陆方协调善了；两岸关系渐缓，北京应不愿影响台湾选举。但应该思考的是，美国带头抗中，尚且勉力维持美中对话，以备不时之需；蔡政府岂能自绝后路？