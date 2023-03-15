绿营的交流善意 是在换赖的总统路？

来源：联合新闻网

作者：杨颖超

关心两岸关系发展者，应当佩服民进党的本事。明明常以牺牲在陆台人利益、歧视对岸方式卸责助选，但突然改称善意、推出有利交流政策后，外界就众口交誉，甚使台商形容，这是冠病疫情爆发以来，两岸最好的消息。真是好消息吗？眼光放远一点，恐怕未必。

陆委会宣布自10日起，恢复开放10个两岸空运客运航点，并预告将开放13个包机航点、清明节前恢复小三通客运中转。行政院长陈建仁接着表示冠病疫情已获控制，两岸民众有交往需求，陆委会释出最大善意，方便民众往来。两岸关系能够借由此途径，达到总统要求的健康、有效的交流。习惯歧视与仇恨语言的民进党突然好言好语，所图为何？大家应该相当好奇。

作为升斗小民，我们当然希望两岸有权者以和平民生优先为念。但想想过去、看看现在疫情已获控制、边境早开前提下，绿营才推动开放两岸交流，不免启人疑窦：为何选在此时？有人推测，因和解可以加分、平衡台美关系、减少蔡英文本月赴美的政治后座力。而对后者，陆委会主委邱太三已否认，“这个联想恐怕太敏感了”，并称蔡今年2月与台商谈话时，就表示评估开放的航点是“全面性”。

政治后座力的联想确实有些牵强，毕竟两岸航点开放规划已久，而蔡何时去美当初不能确定。但全面性说法玄妙。因为政府提的开放五评估标准，归纳一下，就是民意与市场需求。两岸之前仅开四航点，最感不便的是台胞回乡路。陈院长讲出重点。大陆也在2月1日称，依台胞及岛内有关团体的反映，提出优先恢复16个两岸直航点建议后，民选的蔡政府才开放不全重复的10个，至于对另外13个航点称有需求但尚无条件恢复定期航班，暂规划得申请包机。这“尚无条件”如果包括市场因素，在自身不先开放陆客或专业、商务人士来台前提下，客源恐怕不足，绿营的办法是要等对岸来谈的善意。此是否即是全面思考？

这种全面思考的玄妙之处更在于政治。绿营长期以来就是操作两岸对立、紧抱美国大腿，突然觉得昨非今是、改变立场，这也太奇怪了。如果说绿营搞坏两岸关系是为选举，现在想营造良好气氛，当然也要从选举角度思考。外界目前多把两岸事务决定权归于蔡，过度忽略了民进党赖清德主席，乃至于新潮流系的角色。

赖的务实台独工作者标签，让美国人怀疑他有管理两岸关系能力。为解决疑赖论问题，已有传闻称，他拟3月15日登记时，或4月中成为党总统候选人后，表述竞选纲领与两岸政策，以争取美方支持。而表述的调子，相信会改采维持现状的温和态度。在此之前，绿营要营造两岸和平氛围，赖顺势推出温和论述才较有说服力，这要靠民进党内主管两岸事务派系刻意操作，就是赖所属新潮流系在做的事。

所以陆委会不是一次公布政策，还拖拖拉拉预告，清明节前恢复开放小三通客运中转，但细节下周才会说明。引起台商抱怨，政府不能开放只做半套，还要看良辰吉时，台商两年前就呼吁重启小三通，春节前却只有专案开放，不含台商中转。现在说要开放，又不一次说清楚。

目前民进党政府吹的春风，恐怕是着眼于总统大选前，满足美国与台人维持现状意愿的举动。中共不可能相信民进党，他们现在的呼应，是为统战与宣传需要，估计只要民间交流管道恢复，官方仍旧不相往来。但无论如何，他们正在配合营造氛围。对民进党来说，重要的是在选前有能绕过九二共识交流的气氛就可以了。这会让台人再次以为现状可以维持，甚至忆起2014年在野的蔡主席名言：只要民进党打好大选，连大陆都会朝民进党方向来调整。一旦赖搭着这个气氛当选总统，日后要怎么玩又是另外一回事了。

人民当然该欢迎两岸吹起和解春风，但请别附加太多政治算计。最近一直传言北京要在近年解决台湾问题，绿营已为此延长役期，还要大家配合这么旗帜鲜明的候选人。台式民主与国家兴亡的最终关系为何，恐怕就快要见真章了。

作者是铭传大学副教授

