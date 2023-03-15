硅谷银行爆煲掀波澜 汇控收购为英国利益

来源：明报

明报社评

美国硅谷银行（SVB）“爆煲”掀波澜，短短数天先后有3家银行倒闭又或要联储局施援，至于硅谷银行英国分支，则由汇控当“白武士”拯救。硅谷银行倒闭，一大原因是联储局急步加息遏通胀，导致美债大跌，银行持有的美债资产价值急贬，流动性不足无法应付挤提，不排除还有更多中小型银行面临类似问题，危机会否升级，需要密切留意；事态会否影响联储局息口政策，同样惹人关注。汇控利润主要来自包括香港在内的大中华市场，这次收购硅谷银行在英分支，却大有为英国政府执行“国家任务”意味，1英镑象征式收购背后，原来还要额外注资20亿英镑，未见即时好处却要先背起风险，这样的交易是否化算，值得商榷。

美银行经营环境恶化

危机会否扩大须观察

硅谷银行客户主要是科技、初创及风险投资公司，去年底总资产约2090亿美元，存款总额约1757亿美元，是全美第16大银行。硅谷银行爆煲，之前并无明显征兆，来得又快又突然，上周中传出巨额亏损需要集资后，股价开始急泻，由于资不抵债，周五遭监管部门下令关闭，成为2008年金融海啸后美国最大宗银行倒闭事件。

硅谷银行倒闭，跟近两年美国货币政策逆转有密切关系。金融海啸后，联储局量化宽松“印钞”托市，硅谷初创企业受惠于超低息环境，借贷并无多少难度，及至2020年疫情爆发，联储局更猛力向市场“泵水”，单计2021年，硅谷初创企业便取得3300亿美元融资，当中不少钱都存入了银行。2021年中，美国疫下重开，联储局最初低估随之而来的通胀压力，去年3月才开始急步加息，硅谷初创开始“手紧”，要从户口不断提款应付各类开支；另一边厢，硅谷银行之前把大量客户存款，投资于美国政府长债，以为这是稳阵做法，惟息口急升令美债大跌，银行资产价值急贬，当客户得悉硅谷银行有集资压力后，更加急于从户口提款，银行不堪挤提，终以倒闭收场。

2008年金融海啸，导火线是大型投行雷曼倒闭。事后美国监管当局将焦点放在一众“大到不能倒”的银行，对于中小型银行，跟进未算很紧，直至硅谷银行爆煲，才如梦初醒。面向加密货币行业的Silvergate银行上周初倒闭，硅谷银行爆煲更重击市场信心，多家中小型银行受压：Signature Bank作为虚拟货币行业主要银行，资产规模逾千亿美元，一天内面对数十亿美元挤提，无力应付，结果步上硅谷银行后尘，遭当局接管，成为金融海啸后第二大银行倒闭事件；第一共和银行及时得到联储局数百亿美元注资，声称有能力满足所有存户要求，但股价仍一度暴跌六成。

硅谷银行出事，问题核心在于流动性不足无法应付挤提，美国当局应对危机的策略，就是一边接管出事银行，一边保证存户可以取回存款，以免挤提压垮银行。有关做法对于稳定人心，虽有一定作用，然而说危机解除，恐怕为时尚早。说到底，跟硅谷银行有相似操作的中小型银行，究竟有多少家，仍是一个谜。因应美国一周内有三家银行倒闭，评级机构穆迪昨晚将美国银行体系的展望由稳定转为负面，以“反映经营环境的急速恶化”；著名对冲基金经理Bill Ackman更警告，虽有联储局出手，但可能还有更多银行会倒闭。就算几家“大到不能倒”的银行继续屹立，倘若愈来愈多中小型银行爆煲，美国民众对银行体系的信心，无可避免会因而动摇。

伦敦照顾创科企业

汇控收购“服务国家”

硅谷银行在美国以外有不少业务，惊传爆煲后，其英国子公司亦面临破产。英伦银行与英国财政部协商介入，汇控周一发出通告，宣布以1英镑的象征式代价，收购英国硅谷银行。汇控总裁声称，这次收购有助加强该行服务初创等快速增长企业的能力，惟并未交代更多资料，当时已有分析关注，象征式作价可能反映英国硅谷银行存在其他问题，事实亦证明有关推测正确。大半天后，外媒披露，汇控与投资者举行电话会议，表示要给英国硅谷银行注资，以维持其业务运作如常，金额估计至少要20亿英镑（190亿港元）。诚然，相对于汇控市值逾万亿港元，190亿元算不上什么，但汇控股价昨天显著下挫，却很能说明投资者的看法。

英国硅谷银行跟当地很多创科企业有业务往来，一旦倒闭会打击当地科技产业，并有可能增加英国小型银行的流动性风险。英国财相侯伟俊明言，促成出售英国硅谷银行交易，是要实现英国政府“照顾当地科技产业的承诺”，外媒还披露，有其他财团出价比汇控高，但当局考虑后认为汇控是较稳定的买家。汇控标榜植根香港和亚洲，但说到最后还是一间英资银行，这次收购英国硅谷银行，汇控强调具有“战略意义”，但摩根大通分析报告却直指，看不到汇控与硅谷银行有明显协同效应，收购行动说白了就是为英国国家利益服务。这是一个不能不在意的政治现实。

美国接连有银行倒闭，投资者猜测联储局快将停止加息，不排除息口再加多四分之一厘后便见顶，并于稍后开始减息。近半年美国通胀虽见放缓，但相对仍属偏高水平。联储局短期内叫停加息，通胀会否复炽，惹人关注。联储局既要遏抑通胀，又要支持经济增长、确保银行体系稳定，只是顾此容易失彼，未来息口政策，会否频频在这两个目标之间摇摆、两头不到岸，需要密切留意。