沙伊和解 展现北京软实力

来源：中时电子报

旺报社评

沙特阿拉伯与伊朗决定两个月内恢复外交关系，重新开放大使馆和外交代表处。媒体披露两国是在与中习近平会谈后达成协议，双方都有意通过对话和外交解决分歧。消息传出举世震惊，咸认为对中东政局、美中竞争态势与全球地缘政治发展，都将产生重大影响，美国受到的震撼尤其强烈。接着若能劝和俄乌战争，中国大陆的国际影响力将达到新巅峰。

化解中东分歧 震撼国际

沙特阿拉伯与伊朗同属伊斯兰国家，但种族不同、教派对立，都想要争取中东领导权。2016年信奉逊尼派的沙特阿拉伯处决了一名什叶派穆斯林神职人员，引发伊朗国内抗议和示威活动。示威者袭击了沙特驻德黑兰大使馆和马什哈德领事馆，导致沙特同伊朗断绝了外交关系。现在北京的调解下，双方同意恢复外交关系，除了为中东和平奠定基石，更显示中国大陆的外交手腕与国际领导力。

沙伊复交新闻传出，国际普遍持正面肯定的态度。联合国秘书长古特雷斯表示欢迎，称赞中国大陆推动谈判的贡献。欧盟与欧洲几个大国也都表示乐见其成。身兼伊斯兰合作组织外长理事会主席的巴基斯坦外长扎尔达里，发言最能代表伊斯兰国家的态度。他难掩满脸笑容地表示欢迎这份联合声明，感谢中国所发挥的积极作用。连美国《华尔街日报》也说，这个消息表明北京正在利用其全球影响力来帮助解决外交争端。

对于中东出现的新变局，美国官方的反应颇堪玩味。白宫国家安全委员会发言人约翰柯比表示：“我们欢迎任何有助于结束也门战争和缓和中东地区紧张局势的努力。”美国总统拜登在回答记者的提问时答非所问，他说：“以色列与其阿拉伯邻国之间改善关系对每个人都好”，两人都不愿提到伊朗。

中国大陆能够完成这项几乎不可能的任务，的确出人意料。中国在中东并无军事力量，之所以能够扮演调人的角色，来自其在国际上的政治与经济实力。在政治上，北京一贯奉行不干涉他国内政、尊重主权和领土完整、互不侵犯、平等互利、和平共存等“和平共处五原则”，赢得许多国家的信任。再者北京长期对许多国家保持等距友好关系，不站边，不拉帮结派，维持中立形象，更别提北京在联合国与相关组织中与日俱增的影响力所产生的政治威望。

两岸和解可期 何难之有

中国大陆是世界上最大的石油进口国，是沙伊两国最重要的买家。中国大陆“一带一路”在中东的布局已见成效。2021年中国大陆与伊朗签订长达25年金额4000亿美元的长约。去年年底，习近平访问沙特阿拉伯与沙国签订了30余项金额达300亿美元的合作项目。俄乌战争爆发后，许多能源国家加速去美元化，在去美元化一事上，中沙伊有共同的利益。

国际政经多边组织正面临重整，日前在印度举行的G20外长会议，会中无法达成共识，显示发展中国家与已开发国家的矛盾恶化，G20功能备受质疑，而且伊朗未被纳入G20，无法与闻国际权力核心。今年金砖国家可能近一步扩大，沙特阿拉伯与伊朗都有意争取加入。外界也对金砖国家组织寄予厚望，认为该组织有可能成为开发中国家的G7。目前金砖组织中最有影响力的国家，当属中国大陆，沙伊两国要加入金砖自然要给北京面子。

沙伊两国和好，也门内战将会出现和平转机。自然也给以色列带来极大的压力，特别是极右翼的内塔尼亚胡政府，2020年美国主导斡旋下的《亚伯拉罕协议》可能前功尽弃。中国在中东的影响力，正在改变中东的地缘政治。不仅如此，未来金砖国家若能顺利扩容，对于全球经贸的影响力更不容小觑。

沙特与伊朗两国的宿怨都可以消解，两岸和解又何难之有。北京有智慧与能力调解中东纷争，自然也有软实力和平解决两岸间的问题。