一开始就走歪 谁相信朱立伦无私无我？

来源：台湾《联合报》

作者：刘宛琳

洪都拉斯要与台湾断交，朱立伦也不遑多让，口口声声说“要走对的路”，结果提出李全教、傅崐萁等选策会争议名单，引爆党内反弹，让人质疑是不是想断了国民党重返执政的路？就算最后“提对的人”，但一开始就走歪，也难回到正轨。谁还会相信朱立伦在不分区立委提名上，可以展现他天天夸口的无私无我？

新北市议长蒋根煌在选策会大力反对傅崐萁，也有其他中常委附和，不过，朱立伦听取完意见后，仅呼吁“为了2024，大家要团结努力”，此话一出，大家都安静，最后照案通过。这也反映中常会已不再是国民党最高权力决策中心，决策都是党主席一个人说的算。

国民党月初南投立委补选失利已是警讯，结果朱立伦提出“不会拖，要大家不要躁进”的选策会名单却争议满满，甚至有立委已经开始悲观，认为这是拱手将2024让给民进党和赖清德，想问朱立伦的目的何在？有想做好总教练角色吗？

无论朱立伦提出这样的名单目的为何，选策会就是要协调和提出最好人选，让国民党重返执政，成为立法院多数党；但当各界普遍认为人选不当，有利益冲突者、有贿选出狱者，只会让选举更添变数。

去年选策会成立，傅崐萁也在名单中，当时就有人反对；最后县市长人选决策权，都在朱立伦身上。

朱立伦昨批民进党：“错误的政策比贪污更可怕”，但选策会提出的名单可谓“不战而降”，难道就不是错误决策？错误决策加上争议成员，朱立伦还有脸再批评民进党？昨有民调显示赖清德领先侯友宜，已让国民党前线紧张；选战人选布局，朱不能再让后院着火，“侯侯作代志”吧。