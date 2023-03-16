台洪邦交挫败 美国更伤

来源：联合新闻网

作者：张慈芮

台湾拉美邦交警报再响起，这次依然是洪都拉斯。洪国总统秀玛菈.卡斯特罗在推特上表示，为落实政府计划及拓展国际范围的决心，已指示该国外长雷依纳处理与中国大陆建交事宜。在蔡英文出访中美洲友邦前夕，传来如此消息，显示北京对台外交空间仍不松手。

两年前卡斯特罗竞选时的政见曾提及与中国大陆建交的想法，但在美国极力介入下，她表示愿意与台湾维持邦交。然而，这段时间以来，不断有洪国邦谊生变的消息传出。

今年初洪国总统府表示，外长雷依纳利用出席巴西总统鲁拉就职典礼的机会，与中国大陆副外长谢锋商谈继续投资建造“帕图卡”（Putuca Ⅱ、Ⅲ）水力发电厂，及发展双方贸易的机会，即引起外媒及国内对台洪关系生变的隐忧。孰不知去年联合国国际粮农论坛期间，卡斯特罗与大陆籍的总干事屈东玉就已辟室商谈双方在绿能及农业上的合作事宜。随后，洪国媒体《典范报》（Paradigma）报道，卡斯特罗政治顾问赛拉亚说将与北京建立外交关系，更引发台国安外交系统及美国的关注。

然而，上述消息过于简略，因为他是参加执政党部门协调会接受访问时表示，任何互惠的国际关系对洪国都是重要的，洪国不但需要台湾与美国，同时也注意到与中国大陆建立双边关系的必要性。赛拉亚的论调亦是台多数邦交国的言论，可说是在陆美台三方待价而沽，争取三方利益。

无可否认，洪国急需北京在基础建设，尤其是电力上的援助，因为洪国每日都会公布停电的区域，可见该国缺电之严重，所以洪国才会希望北京能持续援助水力发电厂的扩建。此举引来洪国国立自治大学前校长卡斯蒂亚诺斯等反对人士对债务陷阱的疑虑，但洪国是中国大陆第一个对未建交国融资并完成基建的国家，去年中国大陆电力建设集团已完成在洪国北部的阿雷纳水力发电厂。

对于北京在洪国的工作，美国和台湾必然有所回应。美国利用美洪人权战略对话的机会宣布“德古西加巴宣言”，美国将提供三千三百万美元，其中台湾分担两百万美元，重建洪国一万两千所学校的基础设施。问题是，洪国有四千五百所学校仅有一位教师，两位教师者有二千五百所，目前面临失业的代理教师多达一万两千人，更遑论持续有热忱的教师遭杀害。美台的驰援恐缓不济急，力道与目标恐难与北京的建设相比拟。

卡斯特罗会转向北京，问题绝不出在台优秀外交人员身上，却表示陆美台竞争的杠杆已倾斜。表面上洪国转向是台外交挫败，但实际上对美国的伤害更大，因为美国已逐渐将后院的影响力拱手让给北京。台湾下一个拉美外交危机恐是危地马拉及巴拉圭，因为他们下届最有希望的总统候选人，都有转向北京的可能性。

最后，台湾可征召有志的西、英语毕业生前往拉美邦交国任教，并承诺期满后来有教职保证，或至相关国际协会任职。再者，台湾对断交国可以德报怨，只要尚存善意者，应持续强化商务关系，并给予来台商务旅行优惠，例如参加国际商展的优待，以为日后关系再正常化留下伏笔。

作者是大学副教授