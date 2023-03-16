美将领忧撞机事件令局势升级 专家料无伤亡助降温

来源：明报

美俄军机空中对峙情况时有发生，造成飞机坠毁则极为罕见，有美国将领忧虑令局势升级，但有专家指出，这次坠毁的是无人机而非载人战机，估计应不会引发重大外交或军事危机。

英国广播公司（BBC）报道，这次事件将被视为克里姆林宫试图测试美国的反应，美国有鹰派共和党议员已批评拜登政府面对俄罗斯挑衅态度软弱，认为应要击落在国际水域上空靠近美国资产的俄军机。

美国海军陆战队司令柏杰（David Berger）周二表示，无论在欧洲或太平洋地区，这类撞击事件最令他担心，因可能引起一连串不可预测事件，令局势升温。

不过，智库新美国安全中心高级研究员瓦塞尔（Becca Wasser）认为，虽然事发地点令事件让人十分忧虑，但这次坠毁的是无人机，相信有助降低事件升级的机会。她指出，2019年伊朗击落一架美军RQ-4“全球鹰”无人机，也没导致美国直接军事回应。这次事件没有人命伤亡，也没有战机迫降在敌方领土上，有别于2001年中美军机在南中国海上空相撞事件，当时中国战机坠毁、飞行员身亡，美军机则迫降海南岛，引发一场外交危机。

共和党人斥软弱 倡向俄追责

美军退休将领特威蒂（Stephen Twitty）认为，美国不应被俄罗斯挑动去作出不理性行动，避免把美国甚至整个北约卷入战事，但以鹰派言论见称的共和党资深参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）周二批评拜登软弱，认为美国应就俄罗斯撞毁无人机追究俄方责任，并应警告克宫，若俄军机再在国际水域上空靠近美国资产，就会被击落。

美媒：俄没回应美军通话要求

美国《国会山庄报》报道，美军去年3月设了一条渠道与俄罗斯军方直接沟通，以防在乌克兰战争中出现误判或升级，但在一些关键时刻，莫斯科都没有回应美方的通话，例如去年11月，有导弹落在北约成员国波兰领土，美军参谋长联席会议主席米利尝试与俄军参谋长通话，但未能接通。自去年10月以来，美俄防长也没有对话。