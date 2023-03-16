新版ChatGPT功能跃进 专家称中低阶IT工作将全被取代

来源：明报

去年底推出人工智能（AI）聊天机器人ChatGPT而一鸣惊人的美国科网初创公司OpenAI，周二（14日）推出令人期待已久的加强版聊天机器人“GPT-4”，将加入分析图像、影片和语音功能，被视为大跃进。OpenAI表示，GPT-4答题出错率远低于旧版本，在某些专业考试表现亦更佳。不过公司表示，新版聊天机器人仍有旧版备受诟病的“幻觉问题”，强调不应完全信赖，而新技术衍生出的道德问题仍受关注。

ChatGPT去年11月底推出后被大量应用，也引起正反两面评价。OpenAI周二发表博客文章说：“我们已经创建了GPT-4，这是公司努力提升（机器人）深度学习的最新里程碑。”它说，GPT-4在某些专业和学术上“呈现出人类水准的表现”。拿GPT-4和上一代的GPT-3.5相比，在律师考试模拟测验中，前者成绩达到应试者头10%，后者则是倒数10%，其他像是美国大学入学试SAT的阅读和数学考试，GPT-4亦有进步，现在已可击败九成考生。

专家：IT中低阶工作将全被取代

GPT-4技术其中一个最大突破，是加入分析图像、影片和语音功能，用户可以向系统提供以上多媒体资料，然后提问，系统会分析内容后以文字回答。例如，若用户发送一张雪柜内部照片，问可用来制作什么食物时，GPT-4能正确辨别照片内的东西，然后建议食谱；它又能分析图表，甚至看破一些有趣照片背后的幽默所在。OpenAI的示范亦显示，GPT-4能根据用户手绘的网站外观草图，自动生成一个真正的网站出来。

AI专家、曾担任Google工程师的台湾iKala共同创办人兼总裁程世嘉指出，GPT-4已拥有逻辑能力，可以看手绘草稿就产生网站程式码，已经足够让网站工程师恐慌，因为GPT-4已取代了程序员和编码工程师两个角色。他直言，GPT-4问世后，所有资讯科技产业都是受惠者，但中低阶人员都会是受害者，未来中阶以下的工作将全部被取代。

认会虚构事实错误推论“未完美”

OpenAI表示，GPT-4花了6个月测试，由于GPT-4训练的资料量更为庞大，因此与前几代相比准确度提升，也可以接受用户一次过输入2.5万字的查询。不过，OpenAI承认，新系统虽然“失控”或“幻觉”的可能度大减，但仍会产生“虚构事实和错误推论的情况”，在真实世界的情境表现仍不如人类，“离完美还很遥远”，其数据库亦只去到2021年。

至于聊天机器人引伸的道德问题，OpenAI表示，GPT-4在面对用户提出被禁内容的对答时，较旧版本少回应82%。例如被问到如何制造炸弹时，旧版本会回复说要先了解炸弹的种类，以决定用什么物料、方法和技术，但新版本则表明AI是要在安全情况下提供协助和资料，因此不会协助任何非法行为。

GPT-4已即时开放给付费的ChatGPT Plus用户和部分大企业（如大行摩根士丹利）使用，但影像输入功能现在属“研究检视”阶段，只有部分获邀测试者可用。OpenAI政策研究员阿加瓦尔（Sandhini Agarwal）周二向美国《华尔街日报》直言，公司因为需要更了解此功能带来的潜在风险而押后推出，例如有人可以将一张集体照片输入系统，系统就有可能逐一分析每人的个人资料，这种人脸辨识功能有可能被人滥用作集体监控。