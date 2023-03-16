邦交生变 美台联防失灵

来源：中时电子报

作者：吕志翔

洪都拉斯总统卡斯特罗14日推文表示，已经指示外长雷伊纳处理与中国大陆建立正式外交关系事宜，台外交部表达严正关切，若无法扭转大局，这将是民进党再度执政后、蔡英文政府第九次断交，外交部长吴钊燮任内第七次，都是空前纪录，民进党可能已自我麻痹，但我们不能坐视台湾的国际地位遭到损害。

民进党宣称捍卫主权最有力，并有美国的坚强后盾，但实际上在外交战场节节败退，代表了外交政策、目标、运作及主其事者系统性失能，已恶化为民进党无法处理的结构性问题。

卡斯特罗在2021年竞选总统时就以与中国大陆建交为诉求之一，现在转向北京并不令人感到意外，但整个事件就如一头庞大灰犀牛，民进党只能眼睁睁任凭台洪关系逐渐恶化，完全束手无策。以中美洲最重要的友邦而言，2007年与哥斯达黎加断交、2017年巴拿马、2018年萨尔瓦多、2021年尼加拉瓜，及洪都拉斯正酝酿外交转向，都是在民进党主政时发生，同样事件重复上演，这绝不是巧合。

为了保护本身的后院，美国强力支持台湾巩固在中南美洲的外交关系，前总统特朗普于2020年签署简称为《台北法》的《台湾友邦国际保护及加强倡议法》，呼吁美国行政部门，对于伤害台湾安全或繁荣的国家，美方应考虑改变与其经济、安全及外交接触；反之，对于明显增强或升级与台湾关系的国家，美方应考虑增加与其在上述领域的接触，但这些努力依然无法防止尼加拉瓜与台湾断交，以及洪都拉斯总统公开表态。

若洪都拉斯与中国大陆正式建交，危地马拉及伯利兹将是台湾在中美洲硕果仅存的两个邦交国，也正是蔡英文即将展开访问的目的地。过去台湾的元首外交都是以过境美国为首要目标，巩固邦交国关系居次，往往只能产生短暂、有限效果。如副总统赖清德去年初才以特使身份参加卡斯特罗的就职大典，双方关系暂时稳定下来，如今恐又生变；同样的，蔡英文这次访问邦交国的焦点却是将在加州与美国众议院议长麦卡锡会面。

而这次中国大陆与洪都拉斯将建交消息的曝光时机在蔡英文出访前夕，不能排除这是北京对“蔡麦会”的反制手段之一。民进党以为暂时避开了麦卡锡访问台湾，大陆不致于如同在前议长佩洛西去年8月访问台湾时，采取过于激烈的反应，这充分暴露民进党缺乏危机意识，误判形势，低估对岸的因应。

另外，即将卸任的太平洋岛国密克罗尼西亚总统帕努埃洛透露，密国正与台湾洽谈建交，吴钊燮也坦言，确实有接触过，做一些意见交换。中国大陆与洪都拉斯讨论建交不无预警之意，台湾尚未与密国展开谈判，恐先失掉中美洲重要邦交国，轻率、躁进的外交操作招致恶果。

中国大陆拉拢洪都拉斯超越了两岸外交角力层次，而是美中战略竞争下的连带效应，美国在印太地区、大西洋积极联合盟邦与伙伴组成“反中联盟”之际，中国大陆再度进军美国“后院”，突破美国的围堵，挑战美国霸权及其领导的世界秩序，随着美中对抗白热化，台湾将面对更严峻的邦交国保卫战。

吴钊燮在接受外媒访问时总爱强调台湾加强自我防卫能力，极少触及邦交国流失问题，若洪都拉斯与台湾断交成真，台湾邦交国只剩下13国，如何维持这些外交关系？吴钊燮不能再回避他应负责的问题。

作者为资深媒体人