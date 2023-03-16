中国要慎防美债危机外溢风险

来源：中时电子报

旺报社评

美国债务上限危机迟迟未解，政府濒临关门之际，美国第16大银行硅谷银行无预警宣告倒闭，一周内第3起金融机构倒闭事件，迫使财政部、联准会、联邦存款保险公司紧急介入，史无前例宣布提供存款人足额保证，以稳定市场信心。政府债务上限危机与金融机构倒闭事件，看似无关，背后其实有着千丝万缕关系，深值警惕。

金融机构接连倒闭

“债券”是其中关键元素，过去数十年，美国政府不断发行债券，银行追随购买，债券价值随着全球化与经济繁荣、美元获得全球信赖、市场需求不断扩张而提高，繁荣的债市让美国政府有花不完的钱，美国人享受愈来愈好的社会福利，金融机构与债券持有人也发大财。美国为维系全球霸权并满足国内需求，政府举债速度愈来愈快、规模愈来愈大。奥巴马任内8年，美国债务增加约8兆美元，特朗普任内因疫情纾困，4年花了8兆，拜登两年多花了7.4兆，债务规模从约24兆达到31.4兆美元，接近债务上限。

债务增加未必是坏事，只要发债有人认购就不会有问题。美国经济量体与国际影响力大，美元流通性强，美国债券容易变现，总是有人愿意买单。特别是对一些以固定收益为主的大型退休基金或各国央行外汇储备来说，不管是基于流动性、获利性或避险考量，美债是最好的选择。

只是，自去年以来，由于乌俄冲突引爆地缘政治风险，加上美联准会连18码暴力升息，出脱美债成为机构与个人投资者间的默契，也成为全球债券市场的主流动向。全球持有美债规模高居一、二的日本与中国，2022年就分别减持2245亿美元及1732亿美元。因转单效益对美出口大增的台湾，外汇存底迭创新高，但2022年减持美债规模达250亿美元。

更不用说根据野村统计，美国公债在2022年足足下跌12.5%，除创下63年来首度连2年下跌纪录外，也是自1788年以来235年间的最大跌幅。凸显美债坚若磐石的地位正逐渐动摇。硅谷银行倒闭事件，表面上是流动性出现问题进而造成挤兑风波，背后与其所持有庞大美债资产价值减损有关。因为随着利率加速上扬，债券票面价值也跟着急速下跌，市场接手意愿自然不会太高。

加深全球经济衰退

尤有甚者，美债上限问题囿于两党恶斗，迟迟未解，加深年中美国政府关门危机，让市场投资人更为担忧。近期美国国会预算办公室就警告，若参众两院不提高举债上限，美国政府可能最快7月就会违约，在无法完全履行政府义务前提下，美国经济将蒙受庞大损失。以最近一次特朗普政府停摆35天为例，美国国会预算办公室调查指出，这段期间美国经济损失就高达110亿美元，平均每天损失3.1亿美元。

值得一提的是，美债危机影响的不只美国，外溢效应会扩散到全世界，加深全球经济衰退风险。美联准会主席鲍尔日前在国会听证会上强调，如果美债上限问题无法顺利解决，不只会对美国经济造成长期损害，也会对全球金融市场与经济带来灾难性影响。特别是当前全球经济正饱受通膨与升息所苦，衰退疑虑日益高涨，一旦美债危机成真，势必会火上加油，将全球经济推向更为衰退的深渊。

另一方面，因美债危机而起的美元信赖问题，是必须提防的外溢风险。尽管美元仍是全球最主要的贸易、投资及储备货币，短期国际地位仍难以撼动，但随着大多数外国央行、机构及个人普遍减持美债，整体美债境外持有比重已从2008年高峰48%一路下滑至31%，连带也削弱美元信用，冲击美元作为国际主要通货的长期地位。

而美元信赖出现问题，除会造成美元资产被进一步抛售外，也会加剧全球金融市场的动荡。对此，全球都须严肃以对。尤其是对中国而言，不能抱持幸灾乐祸的心态。美国是中国最大出口国，代表美国经济衰退对中国出口不利，美债危机一旦失控，演变成全球金融风暴，全球经济都将陪葬，世界第二大经济体的中国焉能不慎。