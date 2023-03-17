如果有一天，连过境美国的借口都没了

来源：台湾《联合报》社论

蔡总统4月初将出访中美洲邦交国危地马拉与伯利兹，正与华府讨论“过境美国”的活动安排。不料，旋即传来友邦洪都拉斯总统卡斯特罗宣布拟与中国大陆建交的消息；其背景，与对方要求一笔3亿美元（4亿新元）的援助未果有关。蔡英文执政七年，台湾已丢失八个邦交国，若再加上洪都拉斯，台湾将只剩下13个友邦。蔡总统热中于国际参与，但外交上却无法保住既有成果；她卸任后，将留给继任者一个难堪的烂摊。

多年来，台湾的外交处于金钱外交及台湾尊严的拔河中，勉强维持着基本的邦交国数字。但在蔡政府手中，迅速丢掉“八加一”个邦交国，不仅是史上仅见的挥霍，也使邦交数来到了史上新低。尤其，中美洲一直是台湾外交重镇，但扣除加勒比海的“三圣”等岛国，中美洲地区在蔡政府手中已流失巴拿马、萨尔瓦多、尼加拉瓜及洪都拉斯四个邦交国，如今仅剩伯利兹和危地马拉两国。外交重镇残破至此，唯一个“惨”字足以形容，蔡总统及其外长吴钊燮都该负主要责任。

中美洲位于美国的后院，长期以来，台湾靠着耕耘和美方协助极力守住这些邦交国。近几年来，经济富裕的中国大陆不断在此发展势力，鲸吞蚕食，尤其对采取抗陆策略的民进党政府毫不留情。相对的，志大言大却拙于深耕的蔡政府，将外交经营投资一味押在美国身上，竟在短短六年葬送四个中美洲邦交国，可谓名副其实的“外交败家子”。

近两三年，洪都拉斯可能与台断交的传闻不断。也因此，去年蔡总统特别派副总统赖清德往访并赠送防疫物资，而不亲访该国；其用意，即是为了避免遭到外交突袭而面临难堪。这次蔡总统出访，预定访问邻近的危地马拉和伯利兹，却独独漏掉洪都拉斯。此举，可能已了解该国情势不稳，或者为刻意回避3亿美元的金援索求而不赴。无论如何，北京看准台湾和洪国的分歧，趁机下手，即迅速得逞。

讽刺的是，台湾虽觉得维持一定的邦交数是必要之事，另一方面，却又嫌弃这些邦交国太小、太远，而吝于好好经营。最明显的例子是，正副总统每每安排出访当地友邦，主要兴趣其实是在“过境”美国。就像这次蔡英文出访，重点完全放在与众院议长麦卡锡在加州的会晤，与其他过境演说和领奖。如此，把“友邦”视为工具，却把“过境”当成目的，驻外人员怎么会积极经营邦交？邦交国又怎可能觉得受到尊重？

事实上，这次洪都拉斯与台外交生变，原因之一，即与台湾提供立陶宛12亿美元的投资及融资基金有关。洪国认为，台洪两国有邦交关系，该国向台湾要求3亿美元援助未获同意，而台湾却主动提供立陶宛12亿美元援助，显是厚彼薄此。更何况，洪都拉斯人口超过1000万人，足足为立陶宛的三倍多，当然会有相对剥夺感。据称，连巴拉圭和危地马拉对此也同感不满。包括近日传出，太平洋岛国密克罗尼西亚愿意与台湾建交，前提是台湾提供5000万美元的援助。台湾“凯子外交”的名声已传遍国际，但我们的投资究竟换得什么，这笔帐仍需要好好清点一下。

不可否认，蔡政府过度被美台关系拉扯，已造成其他领域的外交经营出现结构性失衡。少了一个洪都拉斯，人们或许觉得差别不大；但想想过去六年中美洲的邦交被拔掉四个，在“骨牌效应”下，目前仅剩的两国又能维持多久？万一有一天，台湾总统想要“过境美国”，却连出访目的国都找不到，要怎么办？