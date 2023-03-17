国民党不是不演了，是朱立伦演不了

来源：风传媒

作者：夏珍

江河不择细流，水至清则无鱼，成大事者既要容人，就不能过度严苛，然而，这不表示从政可以没有要求，甚至没有追求，追求权力却失去对理想的追求，即使一时得到权力，一样会被民意唾弃；政党要容纳各方力量，但如何让湖海四方各安其位，却是能力的表现，国民党选策会成员甫公布，就引来各方訾议嘲讽，连自家人都抓狂，只说明两件事，第一，国民党主席朱立伦已经被地方派系势力绑架；第二，朱立伦困于黑金皆可为本土的迷思，失去对民意回应的能力；因为这两点，才为国民党取得九合一大选胜绩的朱立伦，已经成为国民党重返执政的绊脚石。

团结在黑金乌云下，下架民进党能量大降

对政治议题极少掺和意见的新北市长侯友宜，难得的在脸书发文强调，“拒绝黑金在任何政党出现，人民不会接受黑金以任何形式再现…黑金不能复辟，党要戒之、慎之…”，台北市议员钟沛君更怒而辞去文传会副主委，直接点名前花莲县长傅昆萁与前台南市议长李全教；前台北市议员罗智强推荐三位九合一选举未当选却有大战功的柯志恩、谢龙介、苏清泉进入选策会；24小时后，李全教表达辞意，苏清泉应允加入，谢龙介则以“选策会已成负面名词”婉拒加入，并建议党中央搁置此案，将提名决策回归中常会。

面对诸多争议，国民党中央的回应是“下架民进党是最重要的目标，大选在即，只有团结还是团结”，争议当事人之一傅昆萁则要举行记者会并点名侯友宜“一起承担”。不论朱立伦或者傅昆萁，显然没有意识到，“团结在黑金乌云之下”的国民党，自己就卸掉一大半“下架民进党”的能量。

所谓的“选战策略会报”到底对选举成败能发挥多大作用？不无疑问。以2022年的选策会为例，彼时与今日并无二致，都是名单一公布，就招致各方讥评，但九合一依旧赢得最大胜利。那么为什么国民党要在意2024年的选策会争议呢？首先，九合一选举，国民党本来就居于地方执政多数的优势，除少数县市，主要县市的提名并不复杂，各县市首长“守土有责”，相对优势不会因为个别县市提名争议而削弱，但仍发生台南与桃园两市提名纷扰，结局是台南虽败犹荣，桃园赢得漂亮，不能说选策会没功劳，但居大功的应该是民进党乱打一通，而且，黑金站队民进党。

如今形势丕变，民进党固然犹有黑金，但赖清德新接民进党主席，第一件事就是增订排黑条款，但凡有黑金枪毒前科都不得竞选党公职，这就叫湖海四方各有各的道；对比国民党胜选后的选策会，炒股、贿选、违反公司法，一字排开，这些人担负提名决策，岂不讽刺？

批台南议会贿选纳李全教，批高端炒股纳花莲王

李全教请辞同时，强调自己并未贿选，官司是“政治迫害”，李全教是当选无效与贿选两案并发定谳，国民党说纳入李全教是为艰困选区开疆辟土，赖清德当年为杠李全教贿选拒入议会，而被监察院弹劾，国民党忘了，监察院弹劾理由不是拒绝贿选，而是拒绝议会（民意），因为李全教一人不代表全体议员；更重要的，国民党堂而皇之拥抱李全教的同时，又如何严词批评如今民进党涉入贿的议长邱莉莉？

同样的，“重磅回归国民党”的傅昆萁心中再怨，都没办法撇清挂在他身上定谳的炒股案（内线交易），当国民党追着高端疫苗涉及炒股的同时，又如何向民众解释炒股到底算不算个事？傅昆萁可以志得意满在朱立伦身后当个影武者，却不能不意识到为什么但凡他出手必有争议？当民进党以败选为代价，“暂时”摆脱“英系三人组”对政府人事、资源的干扰、掠夺，民意又如何能接受未来重返执政的国民党，可能来个“伦系三人组、五人组或七人组”？

相对于九合一选举优势，国民党并无总统大选的优势，前者不论是县市长或议员，现任竞选连任者多，后者，则是立委席次要从三分之一进攻过半，简单讲，绝大多数都是艰困选区，选策会有争议就表示提名服众难度高，但只要立委提名得当，争议也会渐次消散，这就是最大问题─党人的抗议或呼吁，反应的就是对选策会的不信任，年纪偏大还不是最大的问题，关键在于这群平均年纪68.2岁的选策会成员，至少半数既是地方派系又有官司前科，不具民意号召力，遑论对年轻世代的吸引力，这样的组合能不能跳脱传统提名依靠家族、派系、财力的舒适圈？

国民党或许认为这样的怀疑未尽公平，但对比民进党除了以党公职为主的选对会之外，特别为初选民调成立委员会，除了党秘书长许立明之外，成员包括：吴明孝、林宗弘、黎宝文、罗承宗等人，都是学者，这表示民进党的提名还有“外部监督”机制，国民党呢？

败选的民进党，因为赖清德，看到了病灶，即使未必能切除干净，至少有动手术刀的决断；胜选的国民党，却义无反顾重新跃入逆民意的廻圈，朱立伦不能怪党人不团结，因为这样的党，只有选策会的小圈圈团结，无法聚拢民意，这样的选策会报，又有何“策略”可言？