硅谷银行光速破产的歼灭力在于高科技产业

来源：台湾《上报》

作者：吴芳铭

美国暴力升息对金融及经济的负面效应开始发威！硅谷银行（SVB）爆雷闪电破产，并波及两年期美债收益率累计下跌近两码，创2008年来最大跌幅。同时，市场担忧联准会对升息持更久和更高的立场所带来影响与是否因此改变、高利率推升融资成本和债券利率而诱发的流动性风险，以及对金融及经济体系运作的破坏力。

从历史经验看，流动性危机具有突发性、不可预测性和传染性，故常导致市场恐慌和线性外推，对于资产的处理表现为先卖出再观察的避险操作，引发巿场恐慌。至于是否会导致更大的金融体系危机，可从流动性风险和债务问题来分析，前者体现在现金流和利润，后者是资产负债表的问题。

流动性在央行干预下通常会有效果，可降低对经济和金融体系的破坏力。但债务危机常表现为高杠杆和信用问题，受流动性不足和资产价格大跌而导致债务偿还困境，需要债务重组，以消化高债务的压力，这是单靠央行介入无法解决的棘手难题，因此常对经济和金融体系造成严重破坏。如上世纪80、90年代美国储贷危机和拉美债务危机、2008年美国次贷危机及2011年欧债危机等。

硅谷银行的危机在于将短期存款投资于长期固定利率资产，在高利率的环境下，造成硅谷银行持有的各种证券加权收益率均大幅低于这些证券近期的利率，挤压净息差附带巨额亏空，以致减少创投业务及科技公司现金消耗增加，在存款外流加速下，被迫出售债券及进行大规模再融资，引发巿场流动性担忧‍后，便导致流动性不足与资不抵债而倒闭，目前已由联邦存款保险公司（FDIC）进行接管。

在杠杆上，美国在金融海啸后强监管下的金融杠杆较低，资本充足率也相对健康，引发全面性的债务危机可能性不高，即使后续小银行接续发生危机，也不代表整体美国银行体系会有危机。目前美国银行体系的流动性紧缩并不显著。

此外，硅谷银行的特殊性，与一般商业银行不同，商业银行的多元化经营，大银行的资本、风险管控严格，还有更多的监管整个银行业受到的打击较小，出现系统风险机率低。

但硅谷银行不仅仅只是一家银行，几十年来，它一直是创业生态系的主要资金供应者，它在科技产业具有特殊的角色与功能，美国一半由创投支持的科技和医疗保健公司的资金都有它的参与，逾3万家初创企业进行融资，与全球600家创投、120家私募基金有合作关系，以创投、私募基金等方式支持新创公司，是产业创新系统的关键推动力和加速器，这更是需要担忧之处。

硅谷银行除在美国外，英国、加拿大、丹麦、德国、印度、以色列和瑞典等国家也设有分行，因此影响层面还扩及全球创新国家的企业和产业。资金链的断链冲击科技新创公司的现金流和资金投入，造成生态系的停滞、倒退，甚至可能成为“灭绝级事件”。这从英国政府为此要求巴克莱银行和莱斯银行集团等贷款机构，考虑对硅谷银行英国分行提出收购要约，来降低对科技创新产业的冲击，可见一斑。

在升升不息的高利率年代，若依赖高杠杆融资、期限错配严重、资金链不足的金融机构及资产等遭遇突发的价格波动或意外，将出现脆弱性，不得不慎。

硅谷银行在短短两天光速倒闭，是高利率时代推倒了一个高科技商业银行模范生的案例。在不确定的年代危机充斥，资足我们引以为鉴。