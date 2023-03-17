矽谷银行倒闭的蝴蝶效应

来源：台湾《联合报》

作者：沈石

美国硅谷银行倒闭风波持续发酵，尽管相关部门快速进行处置，但金融市场仍激烈震荡。美国区域银行股在3月13日集体大跌；与此同时，避险资产价格普遍上涨。硅谷银行的倒闭也对美国联储局（FED）货币政策走向带来影响，除应对通货膨胀，也须考虑金融系统安全，目前市场预计欧美等央行将放缓加息步伐。

随着投资者大幅削减了对联储局下周加息的押注，并寻求买入安全性更高的债券避险。当地时间3月13日，两年期美债收益率，自去年10月以来首次短暂跌破4％，一度暴跌60个基点，创下1987年10月“黑色星期一”美股崩盘后最大单日跌幅；10年期美债收益率下跌10.2个基点，欧洲各国国债收益率也普遍大跌。

在国债收益率暴跌背后，全球央行加息的预期正急速降温，市场预计联储局下周可能仅加息25个基点，甚至暂停加息。面对硅谷银行倒闭引发的系列风暴，联储局等央行的紧缩步伐不得不放缓。之前欧美央行制定货币政策，主要关注通胀走势，但目前金融体系存在流动性风险压力，使央行对短期继续加息更谨慎。

面对金融危机以来最大规模银行倒闭风暴，联储局不得不将短期重点放在金融稳定上；一方面需要继续加息抑制通胀，另方面也需要保护金融体系。为缓解银行压力，联储局推出名为银行定期融资计划（BTFP）的紧急融资工具。联储局表示，BTFP的规模足够，能覆盖所有未投保（高于25万美元）的存款。

面对银行业的巨大压力，联储局紧缩政策前景再生变数。不到一周前，联储局主席鲍威尔在国会作证时开启重新加快加息步伐的大门，但这扇门如今已迅速关闭。若联储局继续加息，将使金融机构面临更多帐面亏损，使银行体系压力进一步增加。目前美国金融体系风险尚未充分暴露，出于金融稳定考虑，联储局可能会在3月暂停加息，给市场更多喘息时间。

在硅谷银行风暴冲击下，美国经济下行压力进一步凸显；避险情绪升温和经济预期转差，叠加联储局加息节奏放缓，使得美债收益率快速回落，带动美元指数下行，美国经济下行不可避免。

此外，美国通胀预期下行，也减弱联储局紧缩压力；惟考虑到抑制通胀仍是联储局的主要政策目标，谈货币政策彻底转向还为时尚早。去年联储局只需关注通胀目标，但今年更需要在扩大就业、稳定物价和金融风险三者间取得平衡，面临的挑战更大。市场预测，硅谷银行破产事件，将进一步加剧市场对联邦基金利率定价的波动性。