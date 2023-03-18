瑞信若被分拆或政府救助 遭殃的是820亿美元债券持有人

来源：彭博社

瑞信集团发行的一类债券正在发出警示，提醒市场瑞士央行抛出的救生索可能不足以稳定这家陷入困境的银行。

瑞信旗下控股公司的近760亿瑞郎（820亿美元）内部纾困(bail-in)债券和额外一级资本(AT1)债券目前已跌至反映公司陷入困境的水平。根据瑞士金融监管部门Finma的规定，如果监管机构出手保护瑞信储户，AT1债券将被注销(written off)，而优先内部纾困债券将被转为股本。如果瑞信的资本充足率低于预定水平，也可以减记AT1。

欧洲国家和瑞士当局在欧债危机后推出了内部纾困债券，以确保纳税人不会先于投资者承担损失。AT1债券则是在全球金融危机后出现的。

内部纾困债券周五虽然走高，但其价格仍处于反映发行人境况严重不良的水平，2026年10月到期票面利率2.125%的票据交易价只有面值的66%。与此同时，瑞信发行的不受此类损失影响的债券及该行宣布将回购的债券周五均上涨，2026年4月到期票面利率1.5%的债券交易价格接近面值的82%。

彭博行业研究研究高级信贷分析师Jeroen Julius表示，“瑞信的债券价格表明人们认为该行最终有较高可能找到某种解决方案，债券持有人将蒙受损失”。

周五瑞信美元债上涨，纽约时间下午1:12，2027年到期票面利率1.305%的债券每1美元面值上涨4美分，交易价为面值的64%。

瑞信股价周五走低，在这个动荡的一周该股累计下跌25%。根据CMAQ定价，该行债券信用违约保护(CDS)成本周五再次升至3,000个基点左右，不过流动性波动较大。知情人士透露，瑞银集团和瑞信集团反对将它们强行合并的想法，即使这是政府的考虑选项之一。

ING银行高级信贷分析师Suvi Platerink Kosonen指出，“内部纾困债券利差的扩大反映市场对银行健康状况感到担忧”。

根据彭博行业研究分析师Julius的数据，如果央行提供的流动性被认为不足，或者瑞士政府要求立即实施可能导致分拆的解决方案以保护瑞信在瑞士国内的银行业务，该行有可能需要进行内部纾困。

瑞信有350亿瑞郎的普通股权一级资本(CET1)，这将是任何干预情境下的第一个承担损失的缓冲带，其次是160亿瑞郎的AT1债券，然后是总值598亿瑞郎的内部纾困优先债券。此外，瑞信还有少量可能受到影响的较旧的二级资本债券。

瑞信一位发言人拒绝就内部纾困债券发表评论，但提到了近期瑞信有关增加流动性和回购债券的声明。他还强调了来自沙特国家银行和瑞士当局的支持。瑞士监管部门表示，瑞信符合对系统重要性银行的更严格资本和流动性要求。瑞信董事长Axel Lehmann周三否认将接受政府援助。

买安全的债

知情人士透露，部分瑞信的债权人其实还在购入该行最安全的债券，他们认为瑞士央行的干预是一个买入机会。

消息人士称，这些投资者买进的是瑞信通过运营公司发行的优先级最高的债券。投资者相信一旦监管部门介入保护储户，这类债券的风险性要低于瑞信其他债券。由于未被授权公开发表评论，知情人士要求匿名。

联博欧洲投资组合经理John Taylor表示，“瑞信的资本状况良好，流动性比率也高于监管部门的最低要求，现在的问题是市场有没有信心。并没有看到存款外流”。

瑞信的资本充足率远高于触发注销AT1债券的7%门槛。截至2022年底，该行的CET1比率为14.1%，其在本周对投资者表示计划在2025年之前保持该比率至少不低于13.5%。

Keefe, Bruyette & Woods的分析师本周表示，瑞士央行提供的流动性支持措施只能让瑞信苟延残喘，分拆是其最可能的结局。