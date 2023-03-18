来源：台湾中时新闻网

中美洲国家洪都拉斯总统卡斯特罗宣称要与北京建交，洪国外长雷纳证实是基于经济需求，并称“我们正在追随迟未加入的全球趋势”。蔡英文上台不到8年即将断交第9国，其中5个都在美国后院，显示这已非北京“拔桩”那么单纯，而是中美争霸下各国的策略取捨。而每次断交，民进党除了怨天尤人，就没作为了吗？

中美洲即使身处美国后院，但本来就较左倾，偏偏美国老大哥又桀骜，从前总统特朗普筑“美墨长城”、指海地是“肮脏国家”，到拜登总统不断失言、副总统哈里斯访问瓜地马拉时直接喊“移民不要来”，都增添中美洲反感。加上美国强权式微，如果美国不断推“以台制华”，民进党也不断“倚美抗中”，台湾现存的14个邦交国恐怕早晚断光。因为全球秩序不是绕着台湾转，而是绕着中美博弈的结果转。

俄乌战争后台湾舆论掀起一股“疑美论”，民进党前副秘书长林飞帆投书美国《国家利益》杂志称，疑美论是中国认知战，“妖魔化”美国支持台湾的声音将危害区域安全。但我们要问的是，俄乌战争后，满口支持乌克兰的美国有没有出兵？未来两岸一旦爆发战事，美国会保护台湾到什么程度？难道民主台湾连美国都不能怀疑？

当卡斯特罗公开准备和北京建交后，美国国务院的反应是劝告洪国要警觉，“中国做出许多未兑现的承诺。”问题是美国都和大陆建交44年了，有什么立场劝洪国不建交？美国有气无力的回应，难道民进党不失望？怎让台湾人不疑美？

台湾不是只能在中美之间“二选一”，只有“倚美和中”，对台湾才最有利。