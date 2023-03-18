两岸关系不沾锅 侯友宜竞选罩门

来源：台湾中时新闻网

作者：邵宗海

3月有两份针对2024台湾总统大选的最新民调出炉，恐怕会改变各政党提名总统候选人的结果，特别是在国民党方面，这样的影响力道会更强烈。

第一份民调是中广盖洛普在3月10日所公布的“2024年总统选举及相关政治议题民意调查”，民调中值得注意的是，若民进党由副总统赖清德搭配副阁揆郑文灿搭档参选，支持度有36.45％；其次则是鸿海创办人郭台铭搭配民众党主席柯文哲，以23.59％居次；再来就是国民党的配对，如是新北市长侯友宜搭配党主席朱立伦，则沦落到18.23％，位居最后；至于尚未决定其支持对象者为15.57％。

第二份是震传媒在3月15日公布的2024总统大选最新民调，赖清德于当前热门的三脚督中“支持率都是第一”，分别以39.3％胜过侯友宜的27.8％，以及民众党主席柯文哲的18.2％。值得注意的是，在此份民调中，去年底在市长选战中狂扫百万票的侯，在主政的新北市支持度竟也大幅落后赖达18％。

震传媒的民调还用另一种方式测试支持度：如果只有两组参选人“单挑”的状况下，在状况一：当国民党由侯友宜对上民进党的赖清德时，赖清德获得44.4％的选民支持，但有40.2％支持侯友宜。状况二：若国民党由郭台铭出战，可获得32.6％的支持，赖清德支持度则上升到50.3％，蓝绿差距大幅拉开。但国民党的候选人均不敌赖清德的优势。

此外，在震传媒此次调查中，若以各地区的支持度来观察，赖清德在基、宜、花、东、澎、金、马等地区固然落后给侯友宜，但在台湾西部地区，从双北直到南高屏皆领先；且在云嘉南、高屏地区更是领先18～34％，即使是小幅领先的台北市也以34.9％对上侯友宜的33.7％。最值得注意的是，在侯友宜的地盘新北市，赖清德还以45％大幅领先侯友宜的26.9％。

这两份民调进行的时间相差不大，所以民调结果相异数也不大，可说台湾民众对各党候选人的支持度已有“定论”。当然，距离2024大选投票还有一段时间，各党候选人仍有扳回或超越民进党赖清德的机会。

但对国民党的热门人选侯友宜来说，如想在2024大选中击败赖清德，恐怕得加倍努力及用心。特别在近期就必须要修正一下自己的一些特殊个性，至少要能挽回本就属于他的国民党支持群众。

这两份民调显示侯友宜面对总统大选的态度有需要修正之处。第一是侯太过于谨慎的个性须立即调整。根据中广的民调，有近5成3民众支持侯，但希望他能尽早宣布参选，而居关键因素的国民党党中央也应提前进行提名作业，以符合民意的期待早日推出强棒参选。由于国民党内的民调，赞同侯友宜选总统的支持度已有33.45%，所以尽早推出人选应较有利。

第二是侯友宜的两岸政策立场非常不明显，以致于失掉了很多深蓝群众的支持。

退休将领也是前任立委的帅化民3月14日在中天《头条开讲》中强调，打仗一定要旗帜鲜明，但侯友宜最大的问题是，深蓝对他仍有疑虑。两岸战争攸关全民的生死问题，侯友宜一定要有一个主张。

在过去，我们的确发现侯友宜对两岸关系是完全的不沾锅。这恐怕会成为他未来竞逐大位的罩门。

（作者为澳门理工大学名誉教授）