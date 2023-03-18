不想步吴敦义后尘 朱立伦须重组选策会

来源：台湾《联合报》社论

国民党通过下届立委选举“中央选战策略会报”名单，由于充斥地方政坛退休人物，显得暮气沉沉；又纳入曾服刑的李全教、傅崐萁等人，引发质疑。文传会副主委锺沛君当即愤而辞职。主席朱立伦随即补提苏清泉、谢龙介二人以求平衡，李全教则主动宣布退出，但仍无法抚平党内不满情绪。

“选策会”的职责，在审核各选区立委提名人和辅选方式，对立委选战布局有重大影响；因此，其人选必须具有足够的瞻瞩和威望，才可能提出最佳人选，取得最大战果。但这次国民党公布的选策会名单，却多为退休已久的地方大老，平均年龄68岁，且不少人过往行事颇受争议。这样的名单，显然不符内外的期待，更不符合国民党2024想要重返执政的布局。也因此，被补进名单的谢龙介拒绝加入，而要求全面改组；侯友宜、卢秀燕等人也发出拒绝黑金、坚持清廉的呼声。

若要重组选策会，对朱立伦的威望也许很伤；但比起把这个不孚众望的架构硬撑到底，恐怕还是更明智的选择。至少，可透过改组的过程重新思考国民党赢的策略与价值，并重新凝聚向心力，切勿以为错误硬拗到底就能变成对的。朱立伦若不想重蹈吴敦义的覆辙，他应打开心胸听取意见，提出更符合时代趋势的人选，而非在那里迁就地方派系分赃。

李全教九年前曾因涉入台南议长贿选案被判决当选无效，并入监服刑。而今，国民党正在挞伐民进党的邱莉莉在台南市议长的贿选，如果让李全教负责立委提名，不觉得价值错乱吗？党中央以李全教“已服完刑”为他开脱，这话能说服哪个选民？此外，傅崐萁涉及多个司法案件并入监服刑，他以立委身分参与“选策会”，并不符合程序正义和外界观感。如此，恐难让党员相信党中央会秉公提名。

此外，朱立伦对傅崐萁的过度倚重，也到了令人担心的地步。傅崐萁或有其特殊的合纵智巧，但这毕竟不是政党经营的正道；朱立伦身为党主席，必须握稳党的核心价值及经营策略，不能被奇门遁甲之类的战术迷惑。去年九合一选举，傅崐萁就是举足轻重的选策会成员，但选后花莲县议长脱党参选、集体跑票风波，根源皆与他有关。面对更重要的立委选举，朱立伦怎能再让地方畸形生态拖垮政党？

再如刘政鸿，他在苗栗县长任内挥霍造成财务危机，仍令人印象深刻；去年他任选策会操盘县长选战，却导致国民党分裂，闹得满城风雨。朱立伦无法记取教训，难道要再栽一次？

综观整份选策会名单，除了年龄偏高及太多地方色彩，更大问题是许多人已多年未参与政治和选战，对目前的社会脉动已经脱节，遑论网路作战。这种阵容，要奢谈跟民进党拚搏，不啻是“请鬼拿药单”，不可能有胜算。也难怪，这个选策会被说成是“兄弟会”。一大堆“上个世代”派系人物拟定的选战策略，又如何让参选者及辅选者安心执行？

国民党去年底的胜选，蓝营嘴上自谦“是人民的胜利，不是国民党的胜利”，但它的许多作为却与此背道而驰。南投立委补选失利，即败在党中央过度轻率，而地方力量又未整合。如今又发生选策会风波，党内自乱阵脚给人民看。这种表现，“讨厌民进党”的选民，有什么理由“喜欢国民党”？

四年前，国民党在地方胜选的大好形势中，但因总统及立委提名的荒腔走板，而输掉了选战。当年吴敦义的诸多行径，朱立伦都曾亲自目睹，如今他还要再步其后尘吗？