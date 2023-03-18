尹锡悦“屈辱访日”背后，半导体产业遭扼咽喉？

来源：香港01

作者：罗保熙 毛咏琪

日韩就二战强征劳工索偿方案和解后，韩国总统尹锡悦3月16日在日本展开为期两天的访问行程，为日韩首脑时隔12年进行双边会谈。尹锡悦政府放弃对日本索赔，在国内掀起骂声，过去3年零8个月受日本出口管制，韩国半导体产业受到明显阻滞。本月6日，日本政府宣布将为放宽对韩国出口管理启动磋商。尹锡悦不怕得罪国民，只求换半导体产业一线生机？

2019年，日韩就日本企业二战期间强制劳动赔偿问题无法取得共识，韩国要求对逾100万名韩国劳工赔偿3.64亿美元，引发日韩长达三年的贸易战。日本2019年7月实施对韩出口管制，包括生产半导体所需的三项关键原料：氟化氢（Hydrogen fluoride）、光阻剂（photoresist）以及氟化聚醯亚胺（fluorinated polyamide）。每笔出口合同均需个别审查，大大阻慢出口。

时任韩国总统文在寅曾强烈抗议，其后倡导“摆脱日本”对抗对方不合理的管制，并推动半导体相关材料和制造设备的国产化。

在这段期间，韩国加速半导体相关零件材料在地化生产，以取代部分品项或被迫采购替代品，而日本企业也面临销售减少的情形。其中，在加强管制的项目中，最受影响的是氟化氢。据韩国贸易协会数据显示，韩国从日本进口氟化氢在2019年7月之后大幅下降，2022年进口额为830万美元，较2018年大减88%。

在此次行程之前，尹锡悦已宣布韩国将不再要求日本赔偿二战期间强迫劳动的韩国受害者，取而代之的是首尔政府将会创建一个政府基金，直接对受害者支付费用。在尹锡悦访问东京前，两国政府亦于周四宣布，日本取消了对韩国有关氟化氢、氟化聚酰胺和光致抗蚀剂的出口管制。韩国则表示将撤回在世界贸易组织（WTO）提出的相关仲裁。

在这前提下，日韩三年多的贸易战终告画上句点。加上近期美国、日本、韩国与台湾组成的晶片四方联盟（Chip 4）的背景下，日韩两国的半导体未来合作和走向令人高度关注。虽说日本半导体行业与上世纪80、90年代已无法相提并论，惟该国仍拥有图像传感器、存储半导体、微处理器（MCU）这三大优势。而且还在半导体材料领域占据主导地位，尤其是在光阻剂领域。

据国际半导体产业协会SEMI的数字，2021年全球十五大半导体设备厂商，日企占7席最多，其次是美国的4席。日本今天可以从产业链上游，紧紧卡住全球半导体行业的脖子。

韩国对日方在半导体市场的优势可谓“感同身受”。2019年的日本出口管理的消息一出，便引起韩国上下哗然。据韩媒报道，该国半导体产业对日本的依赖度极高。韩国的半导体生产设备自制率只有18.2%，而在半导体相关原料上，有近50%依赖来自日本的进口。韩国半导体产业高度依赖日本的生产设备，2018 年自日本进口的半导体制造用设备高达约5,651亿日元，占全年半导体设备进口额的33.8%。而晶圆方面也有34.6%自日本进口。

由于半导体生产所使用的原料多达数百种，而即使是同样的物品，也会因制造厂商的不同，而产生性能上的差异。故此，若更换制造厂商，需在制程上作出调整，无法即时投入使用。

经过三年多的日韩贸易战，韩国虽警觉到身为国家重心的半导体产业，不能再受制于人，积极建立半导体原料供应链；惟至今韩国依旧未能摆脱对日本半导体原料的依赖。韩媒《BusinessKorea》报道，2020年时韩国进口的氟化聚醯亚胺高达93.8%来自日本，光阻剂86.5%是由日本提供。韩国从外国进口的半导体原材料中以日本的占最多，达38%。

日韩在此和解，保障了韩国厂商在采购这三种关键原料时不再受限制，但有韩国人士担心，这将使韩国半导体供应链摆脱依赖外国技术的难度，不利于关键材料自主化及国产化。

韩国忌讳排除中国

韩方如今在劳工赔偿的历史问题以及半导体材料两个如此重要的问题上，尹锡悦作出妥协，或许是迫于当前韩国经济的无奈之举。从去年第三季度开始，韩国的半导体行业的发展就开始走低，韩国半导体出口已连续7个月下滑。今年1月，韩国半导体库存及销售比例创下256.1%的历史新高，显示滞销、产品积压情况严重。

作为韩国主要的出口产品、该国经济的支柱产业，这对韩国整体经济发展有直接影响。尹锡悦之所以能够接受与日本的“不平等和解”，在晶片问题上一再强调并非要孤立中国，在出访前夕的15日一个访问中说:“韩国和日本也分别与中国有著密切的经济联系”、“我相信加强韩日合作将有助于我们两国稳定地推进与中国的经济关系。”

日韩和解，更多人会聚焦于美日韩同盟关系深化会把中国半导体产业进一步被排除在外，却忽略在半导体及供应链问题上，韩国始终不希望因与美日靠近而破坏中韩关系。韩国花了长达9个月时间才决定加入“Chip 4”便可见当中的争扎。

美国出台贸易保护主义浓厚的“晶片法案”（Chips Act）以补贴利诱半导体生产商赴美设厂，韩国方面近日直指补贴附加条件太多，“庞杂且不太寻常”。韩国亦担心其晶片制造商可能被迫分享商业机密，敏感技术可能被泄漏给英特尔（Intel）和美光科技（Micron Technology）等美国竞争对手。毕竟像三星一样的韩国半导体企业，对于日本半导体受美国打压衰落的深刻教训，不可能不谨记在心。